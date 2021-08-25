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Туризм
https://ria.ru/20210825/puteshestviya-1747210950.html
Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре
Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре - РИА Новости, 25.08.2021
Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре
Определены российские направления, по которым заметнее всего снизились цены на путешествия в сентябре по сравнению с августом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:46
2021-08-25T19:16
туризм
ставрополь
владикавказ
назрань
петропавловск-камчатский
элиста
новости - туризм
авиабилеты
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Определены российские направления, по которым заметнее всего снизились цены на путешествия в сентябре по сравнению с августом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год авиабилеты подешевели в среднем на четыре процента, до 5590 рублей. Это на 23 процента меньше, чем в 2019 году.Заметнее всего сократились расходы на перелеты в сентябре в Ярославль. Средняя цена авиабилета уменьшилась на 57 процентов, до 4340 рублей.За посещение Кургана в первый месяц осени придется отдать в среднем 8455 рублей, что на 46 процентов ниже, чем в августе. За авиабилет в Калугу туристы платят в среднем 6480 рублей, то есть на 43 процента меньше.На 36 процентов дешевле стали билеты в Назрань и Владикавказ (туда можно отправиться в среднем за 4605 и 2980 рублей).На треть сократилась цена авиапутешествия в Ставрополь, Элисту и Петропавловск-Камчатский (3020, 3560 и 15940 рублей соответственно).
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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ставрополь, владикавказ, назрань, петропавловск-камчатский, элиста, новости - туризм, авиабилеты, туризм, отдых в россии 2021 летом, самолеты, туристы
17:46 25.08.2021 (обновлено: 19:16 25.08.2021)
 

Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре

© РИА Новости / Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Определены российские направления, по которым заметнее всего снизились цены на путешествия в сентябре по сравнению с августом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год авиабилеты подешевели в среднем на четыре процента, до 5590 рублей. Это на 23 процента меньше, чем в 2019 году.
Заметнее всего сократились расходы на перелеты в сентябре в Ярославль. Средняя цена авиабилета уменьшилась на 57 процентов, до 4340 рублей.
За посещение Кургана в первый месяц осени придется отдать в среднем 8455 рублей, что на 46 процентов ниже, чем в августе. За авиабилет в Калугу туристы платят в среднем 6480 рублей, то есть на 43 процента меньше.
На 36 процентов дешевле стали билеты в Назрань и Владикавказ (туда можно отправиться в среднем за 4605 и 2980 рублей).
На треть сократилась цена авиапутешествия в Ставрополь, Элисту и Петропавловск-Камчатский (3020, 3560 и 15940 рублей соответственно).
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