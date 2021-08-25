https://ria.ru/20210825/puteshestviya-1747210950.html

Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре

Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре - РИА Новости, 25.08.2021

Названы наиболее подешевевшие направления для путешествий в сентябре

Определены российские направления, по которым заметнее всего снизились цены на путешествия в сентябре по сравнению с августом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:46

2021-08-25T17:46

2021-08-25T19:16

туризм

ставрополь

владикавказ

назрань

петропавловск-камчатский

элиста

новости - туризм

авиабилеты

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Определены российские направления, по которым заметнее всего снизились цены на путешествия в сентябре по сравнению с августом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год авиабилеты подешевели в среднем на четыре процента, до 5590 рублей. Это на 23 процента меньше, чем в 2019 году.Заметнее всего сократились расходы на перелеты в сентябре в Ярославль. Средняя цена авиабилета уменьшилась на 57 процентов, до 4340 рублей.За посещение Кургана в первый месяц осени придется отдать в среднем 8455 рублей, что на 46 процентов ниже, чем в августе. За авиабилет в Калугу туристы платят в среднем 6480 рублей, то есть на 43 процента меньше.На 36 процентов дешевле стали билеты в Назрань и Владикавказ (туда можно отправиться в среднем за 4605 и 2980 рублей).На треть сократилась цена авиапутешествия в Ставрополь, Элисту и Петропавловск-Камчатский (3020, 3560 и 15940 рублей соответственно).

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

ставрополь

владикавказ

назрань

петропавловск-камчатский

элиста

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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