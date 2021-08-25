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В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах

В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах - РИА Новости, 25.08.2021

В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах

Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на- Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, идут поиски, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T04:59

2021-08-25T04:59

2021-08-25T05:18

происшествия

хабаровский край

солнечный район

комсомольск-на-амуре

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на- Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, идут поиски, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.Ранее в среду прокуратура региона сообщила, что во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года. Идут поисково-спасательные работы, прокуратура начала проверку.По его словам, сотрудники полиции обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и специалистов со снаряжением. Уже ведутся поисковые мероприятия."Следов людей пока не найдено, удаленность от населенного пункта приличная. Будем надеяться, что они просто задержались на сплаве. У туристов, со слов заявительницы, не было с собой спутникового телефона. Мобильная связь в тех местах отсутствует", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210824/devochka-1747024930.html

хабаровский край

солнечный район

комсомольск-на-амуре

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происшествия, хабаровский край, солнечный район, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)