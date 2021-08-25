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В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах - РИА Новости, 25.08.2021
В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на- Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, идут поиски, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T04:59
2021-08-25T05:18
происшествия
хабаровский край
солнечный район
комсомольск-на-амуре
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на- Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, идут поиски, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.Ранее в среду прокуратура региона сообщила, что во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года. Идут поисково-спасательные работы, прокуратура начала проверку.По его словам, сотрудники полиции обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и специалистов со снаряжением. Уже ведутся поисковые мероприятия."Следов людей пока не найдено, удаленность от населенного пункта приличная. Будем надеяться, что они просто задержались на сплаве. У туристов, со слов заявительницы, не было с собой спутникового телефона. Мобильная связь в тех местах отсутствует", - отметил собеседник агентства.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, солнечный район, комсомольск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:59 25.08.2021 (обновлено: 05:18 25.08.2021)
 
В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах

МВД: при сплаве на байдарках под Хабаровском пропали пожилая пара и мужчина с ребенком

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник полиции со служебной собакой в центре кинологической службы
Сотрудник полиции со служебной собакой в центре кинологической службы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Пожилая пара и мужчина с ребенком из Комсомольска-на- Амуре пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, идут поиски, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
Ранее в среду прокуратура региона сообщила, что во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года. Идут поисково-спасательные работы, прокуратура начала проверку.
"Вчера обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре, сообщив о том, что еще 12 августа по реке Горин в 200 километрах от поселка Горный начали сплав на двух байдарках ее муж 1972 года рождения, ребенок 2009 года рождения, а также муж с женой 1946 и 1955 года рождения. Вчера они должны были выйти на связь, но не вышли. Поэтому заявительница обратилась в полицию", - сказал собеседник.
По его словам, сотрудники полиции обратились в МЧС за помощью в предоставлении спецтехники и специалистов со снаряжением. Уже ведутся поисковые мероприятия.
"Следов людей пока не найдено, удаленность от населенного пункта приличная. Будем надеяться, что они просто задержались на сплаве. У туристов, со слов заявительницы, не было с собой спутникового телефона. Мобильная связь в тех местах отсутствует", - отметил собеседник агентства.
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ПроисшествияХабаровский крайСолнечный районКомсомольск-на-АмуреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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