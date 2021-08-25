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Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому

Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому - РИА Новости, 25.08.2021

Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому

В Тверской области стартует пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:02

2021-08-25T20:02

2021-08-25T20:02

тверская область

тверь

калининский район

тверская область

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ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. В Тверской области стартует пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об организации оказания услуг МФЦ на дому принято в среду на заседании регионального правительства."Мы проведем эксперимент в Твери, Калининском районе и Андреапольском округе и в ближайшее время определим еще несколько муниципалитетов, где будет действовать выездное обслуживание. Прежде всего, такая услуга направлена на граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ", – сказал Руденя на заседании областного кабинета министров.В Твери и Калининском районе выездное обслуживание начнет действовать с 1 октября этого года, в Андреапольском муниципальном округе – до конца 2021 года. Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте. Необходимо указать место, дату и время вызова, а также перечень услуг, которые будут оказаны на дому. Для граждан, которые не входят в льготные категории, предоставление услуги на дому будет платным, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210414/mfts-1728281170.html

тверь

калининский район

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, калининский район, тверская область