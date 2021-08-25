Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210825/proekt-1747258900.html
Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому
Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому - РИА Новости, 25.08.2021
Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому
В Тверской области стартует пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:02
2021-08-25T20:02
тверская область
тверь
калининский район
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229680_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8b5d30f2f717bafbb5bd7014007a83d5.jpg
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. В Тверской области стартует пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об организации оказания услуг МФЦ на дому принято в среду на заседании регионального правительства."Мы проведем эксперимент в Твери, Калининском районе и Андреапольском округе и в ближайшее время определим еще несколько муниципалитетов, где будет действовать выездное обслуживание. Прежде всего, такая услуга направлена на граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ", – сказал Руденя на заседании областного кабинета министров.В Твери и Калининском районе выездное обслуживание начнет действовать с 1 октября этого года, в Андреапольском муниципальном округе – до конца 2021 года. Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте. Необходимо указать место, дату и время вызова, а также перечень услуг, которые будут оказаны на дому. Для граждан, которые не входят в льготные категории, предоставление услуги на дому будет платным, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210414/mfts-1728281170.html
тверь
калининский район
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf070bb35449f44903d49a4fc99be52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверь, калининский район, тверская область
20:02 25.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье стартует проект по оказанию услуг МФЦ на дому

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница и посетитель нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудница и посетитель нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. В Тверской области стартует пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об организации оказания услуг МФЦ на дому принято в среду на заседании регионального правительства.
"Мы проведем эксперимент в Твери, Калининском районе и Андреапольском округе и в ближайшее время определим еще несколько муниципалитетов, где будет действовать выездное обслуживание. Прежде всего, такая услуга направлена на граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ", – сказал Руденя на заседании областного кабинета министров.
В Твери и Калининском районе выездное обслуживание начнет действовать с 1 октября этого года, в Андреапольском муниципальном округе – до конца 2021 года. Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.
Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте. Необходимо указать место, дату и время вызова, а также перечень услуг, которые будут оказаны на дому. Для граждан, которые не входят в льготные категории, предоставление услуги на дому будет платным, отметили в пресс-службе.
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:28Тверская область
Руденя: в районах Верхневолжья откроют семь филиалов МФЦ
 
Тверская областьТверьКалининский районТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния