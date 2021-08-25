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Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 25.08.2021

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:54

2021-08-25T19:54

2021-08-25T19:54

происшествия

тольятти

самарская область

природные пожары в россии

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САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области.Ранее мэрия города сообщила, что на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Сообщалось, что площадь пожара составила около 8 гектаров, из-за порывистого ветра пожар быстро распространяется. По данным ГУМЧС по региону, к тушению привлечен самолет Ил-76, который дважды сбросил по 21 тонне воды."Прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко выехал на место лесного пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. Площадь пожара составляет более 10 гектаров", - говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тольятти, самарская область, природные пожары в россии