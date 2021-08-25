https://ria.ru/20210825/pozhar-1747255985.html
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 25.08.2021
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:54
2021-08-25T19:54
2021-08-25T19:54
происшествия
тольятти
самарская область
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740753433_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd31eb00bc601e38e23ec062d3797ba5.jpg
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области.Ранее мэрия города сообщила, что на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Сообщалось, что площадь пожара составила около 8 гектаров, из-за порывистого ветра пожар быстро распространяется. По данным ГУМЧС по региону, к тушению привлечен самолет Ил-76, который дважды сбросил по 21 тонне воды."Прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко выехал на место лесного пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. Площадь пожара составляет более 10 гектаров", - говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740753433_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8b8d7be29f9fa4dc6cc57527cc93a63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область, природные пожары в россии
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров, на место выехал прокурор