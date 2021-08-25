Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/pozhar-1747255985.html
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров - РИА Новости, 25.08.2021
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:54
2021-08-25T19:54
происшествия
тольятти
самарская область
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740753433_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd31eb00bc601e38e23ec062d3797ba5.jpg
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области.Ранее мэрия города сообщила, что на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Сообщалось, что площадь пожара составила около 8 гектаров, из-за порывистого ветра пожар быстро распространяется. По данным ГУМЧС по региону, к тушению привлечен самолет Ил-76, который дважды сбросил по 21 тонне воды."Прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко выехал на место лесного пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. Площадь пожара составляет более 10 гектаров", - говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740753433_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8b8d7be29f9fa4dc6cc57527cc93a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тольятти, самарская область, природные пожары в россии
19:54 25.08.2021
 
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до десяти гектаров, на место выехал прокурор

© Фото : ГУМЧС России по Самарской областиПожар в Центральном районе городского округа Тольятти
Пожар в Центральном районе городского округа Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : ГУМЧС России по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 10 гектаров, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мэрия города сообщила, что на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Сообщалось, что площадь пожара составила около 8 гектаров, из-за порывистого ветра пожар быстро распространяется. По данным ГУМЧС по региону, к тушению привлечен самолет Ил-76, который дважды сбросил по 21 тонне воды.
"Прокурор Автозаводского района Тольятти Александр Диденко выехал на место лесного пожара для координации действий аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов. Площадь пожара составляет более 10 гектаров", - говорится в сообщении прокуратуры в Instagram.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияТольяттиСамарская областьПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния