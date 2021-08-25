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В Тольятти загорелся лес
В Тольятти загорелся лес - РИА Новости, 25.08.2021
В Тольятти загорелся лес
Лес горит в Тольятти на площади восемь гектаров, пожар быстро распространяется из-за ветра, сообщает мэрия самарского города. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:32
2021-08-25T17:32
2021-08-25T17:32
происшествия
тольятти
самарская область
курумоч (аэропорт)
природные пожары в россии
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САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Лес горит в Тольятти на площади восемь гектаров, пожар быстро распространяется из-за ветра, сообщает мэрия самарского города."В среду, 25 августа, на территории 3-го квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется - по состоянию на 17.30 (16.30 мск) его площадь составила порядка 8 гектаров", - говорится в сообщении на странице администрации Тольятти в соцсети "ВКонтакте".По данным мэрии, работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц. В помощь службам пожаротушения привлекается дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры. Из аэропорта "Курумоч" прибыл самолет Ил-76, также приступивший к борьбе с огнем.По данным ГУМЧС по Самарской области, самолет произвел одним вылетом два сброса по 21 тонне, тем самым остановив распространение, но локализация пока не объявлена. Для тушения пожара привлечено 77 человек, 24 единицы техники, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, тольятти, самарская область, курумоч (аэропорт), природные пожары в россии