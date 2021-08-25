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В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара - РИА Новости, 25.08.2021
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:04
2021-08-25T15:04
2021-08-25T15:04
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.45 мск поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка", - сказал собеседник агентства.По его словам, после возгорания сухой растительности на поле пожар переходит на лесной массив. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и сухая жаркая погода. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к работам привлечены 36 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского округа в Свердловской области