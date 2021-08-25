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В Свердловской области возник новый очаг природного пожара

В Свердловской области возник новый очаг природного пожара - РИА Новости, 25.08.2021

В Свердловской области возник новый очаг природного пожара

Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:04

2021-08-25T15:04

2021-08-25T15:04

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.45 мск поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка", - сказал собеседник агентства.По его словам, после возгорания сухой растительности на поле пожар переходит на лесной массив. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и сухая жаркая погода. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к работам привлечены 36 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html

свердловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия