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В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара - РИА Новости, 25.08.2021
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:04
2021-08-25T15:04
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.45 мск поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка", - сказал собеседник агентства.По его словам, после возгорания сухой растительности на поле пожар переходит на лесной массив. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и сухая жаркая погода. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к работам привлечены 36 человек и 12 единиц техники.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия
15:04 25.08.2021
 
В Свердловской области возник новый очаг природного пожара

Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского округа в Свердловской области

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый очаг природного пожара возник на территории Первоуральского городского округа в Свердловской области, борьбу с огнем осложняет сильный ветер, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.45 мск поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после возгорания сухой растительности на поле пожар переходит на лесной массив. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и сухая жаркая погода. На место ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к работам привлечены 36 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Россия
 
 
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