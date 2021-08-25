Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/pogoda-1747164707.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 25.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Настоящая летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в московском регионе в выходные, в начале следующей недели будет также теплее нормы,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:52
2021-08-25T11:52
общество
москва
погода
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651bd01a1277ced70d0f9a50daa3aee7.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Настоящая летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в московском регионе в выходные, в начале следующей недели будет также теплее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, самым неблагоприятным днем на этой неделе будет четверг, а также ночь пятницы, потому что погоду будут определять атмосферные фронты. Но уже днем в пятницу распогодится, осадков не ожидается, температура в Москве – плюс 24-26 градусов."В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве – плюс 13-15, дневная – плюс 22-24. В воскресенье по столичному региону минимальная – плюс 10-15, максимальная – плюс 22-27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.Она уточнила, что и в начале следующей недели характер погоды не изменится. Погода будет комфортная, с температурным режимом выше климатической нормы градуса на 4.
https://ria.ru/20210824/pogoda-1747116140.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_320e4c0e2325c0688cc33235cd56436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:52 25.08.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в Москве в выходные

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Настоящая летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в московском регионе в выходные, в начале следующей недели будет также теплее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, самым неблагоприятным днем на этой неделе будет четверг, а также ночь пятницы, потому что погоду будут определять атмосферные фронты. Но уже днем в пятницу распогодится, осадков не ожидается, температура в Москве – плюс 24-26 градусов.
"В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве – плюс 13-15, дневная – плюс 22-24. В воскресенье по столичному региону минимальная – плюс 10-15, максимальная – плюс 22-27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Она уточнила, что и в начале следующей недели характер погоды не изменится. Погода будет комфортная, с температурным режимом выше климатической нормы градуса на 4.
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 22:10
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
 
ОбществоМоскваПогодаТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния