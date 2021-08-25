https://ria.ru/20210825/pogoda-1747164707.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 25.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Настоящая летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в московском регионе в выходные, в начале следующей недели будет также теплее нормы,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:52

2021-08-25T11:52

2021-08-25T11:52

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Настоящая летняя погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в московском регионе в выходные, в начале следующей недели будет также теплее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, самым неблагоприятным днем на этой неделе будет четверг, а также ночь пятницы, потому что погоду будут определять атмосферные фронты. Но уже днем в пятницу распогодится, осадков не ожидается, температура в Москве – плюс 24-26 градусов."В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя. На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве – плюс 13-15, дневная – плюс 22-24. В воскресенье по столичному региону минимальная – плюс 10-15, максимальная – плюс 22-27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.Она уточнила, что и в начале следующей недели характер погоды не изменится. Погода будет комфортная, с температурным режимом выше климатической нормы градуса на 4.

https://ria.ru/20210824/pogoda-1747116140.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, татьяна позднякова