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Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду
Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду - РИА Новости, 25.08.2021
Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду
Облачная погода, вечером небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:04
2021-08-25T08:16
общество
московская область (подмосковье)
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака. В Москве облачно с прояснениями, вечером начнется небольшой дождь", - сообщила Волосюк.По ее словам, температура воздуха днем с троице повысится до плюс 18-20, в Подмосковье - до плюс 17-22. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк
08:04 25.08.2021 (обновлено: 08:16 25.08.2021)
 
Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду

В Москве в среду ожидается облачная погода и небольшой дождь, воздух прогреется до 20 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака. В Москве облачно с прояснениями, вечером начнется небольшой дождь", - сообщила Волосюк.
По ее словам, температура воздуха днем с троице повысится до плюс 18-20, в Подмосковье - до плюс 17-22. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕлена Волосюк
 
 
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