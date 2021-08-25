https://ria.ru/20210825/pogoda-1747133299.html

Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду

Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду - РИА Новости, 25.08.2021

Москвичам в среду пообещали небольшой дождь и облачную погоду

Облачная погода, вечером небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:04

2021-08-25T08:04

2021-08-25T08:16

общество

московская область (подмосковье)

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Большую часть дня столичный регион будет оставаться под опекой относительно погожего и прохладного гребня антициклона, вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака. В Москве облачно с прояснениями, вечером начнется небольшой дождь", - сообщила Волосюк.По ее словам, температура воздуха днем с троице повысится до плюс 18-20, в Подмосковье - до плюс 17-22. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк