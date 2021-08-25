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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале - РИА Новости, 25.08.2021
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
Температура выше нормы на 12-13 градусов установится на Урале в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:19
2021-08-25T03:19
2021-08-25T03:39
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
урал
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Температура выше нормы на 12-13 градусов установится на Урале в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Жара в Поволжье продлится еще пару дней. Температура в Поволжье будет выше нормы на 7-8 градусов. Очаг жары смещается на Урал. Свердловская, Челябинская, Тюменская область — температура будет выше нормы на 12-13 градусов", - сказал Вильфанд.Ученый отметил, что такая погодная аномалия продлится до начала следующей недели.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, урал
03:19 25.08.2021 (обновлено: 03:39 25.08.2021)
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
Вильфанд: температура на 12-13 градусов выше нормы установится на Урале в ближайшие дни