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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале - РИА Новости, 25.08.2021

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале

Температура выше нормы на 12-13 градусов установится на Урале в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:19

2021-08-25T03:19

2021-08-25T03:39

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

урал

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Температура выше нормы на 12-13 градусов установится на Урале в ближайшие два дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Жара в Поволжье продлится еще пару дней. Температура в Поволжье будет выше нормы на 7-8 градусов. Очаг жары смещается на Урал. Свердловская, Челябинская, Тюменская область — температура будет выше нормы на 12-13 градусов", - сказал Вильфанд.Ученый отметил, что такая погодная аномалия продлится до начала следующей недели.

https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html

урал

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, урал