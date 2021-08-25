Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/poezda-1747136744.html
На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд
На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд - РИА Новости, 25.08.2021
На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд
Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме до 8 сентября на Московском центральном кольце (МЦК), затем москвичам предложат проголосовать, нужны ли они,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:05
2021-08-25T18:17
общество
технологии
москва
сергей собянин
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241969_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_b3b1a051fbc2d1bbc80801e6ce0a2748.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме до 8 сентября на Московском центральном кольце (МЦК), затем москвичам предложат проголосовать, нужны ли они, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте"."Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - заявил мэр.Как отмечает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале, с запуска проекта МЦК прошло почти 5 лет, благодаря ему десятки районов города стали доступнее, а пассажиры начали строить альтернативные маршруты. МЦК стало полезным и для бизнеса - вокруг кольца начали застраиваться жилые комплексы и бизнес-центры. "Пассажиропоток здесь давно побил все рекорды и прогнозы: первый год - 98 миллионов пассажиров, второй - 124 миллиона, третий - 142. В этом году уже обогнали допандемийный показатель. Пассажиропоток в будущем здесь будет расти и дальше", - говорится в сообщении.По данным заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, чьи слова приводятся в сообщении, мэр поручил дептрансу и дальше работать над совершенствованием кольца. По его словам, чтобы поездки по МЦК были комфортными, удалось сократить интервал движения, обновить парк поездов на "городские" составы, открываются новые вестибюли.Ликсутов отметил, что на сегодня четырехминутный интервал - предельно возможный для инфраструктуры, для сокращения интервала ее необходимо серьезно развивать, в этом направлении работа идёт. "Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце", - сообщил Ликсутов.В дептрансе отмечают, что "Штадлер" (он же ЭШ2) - сегодня единственный в России двухэтажный электропоезд. Поэтому в качестве эксперимента на линию выпустили именно его. По сравнению с "Ласточкой" двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/dorogi-1744915726.html
https://ria.ru/20210404/sobyanin-1604146352.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241969_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cca0304c2b94b1756f1c18614a6e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, москва, сергей собянин, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), россия
09:05 25.08.2021 (обновлено: 18:17 25.08.2021)
 
На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК запустили двухэтажный поезд, москвичам предложили оценить необходимость таких составов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДвухэтажный поезд "Штадлер" запустили на МЦК в тестовом режиме
Двухэтажный поезд Штадлер запустили на МЦК в тестовом режиме - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме до 8 сентября на Московском центральном кольце (МЦК), затем москвичам предложат проголосовать, нужны ли они, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - заявил мэр.
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 12:00В России
В Москве 16 новых пересадок свяжут МЦК, МЦД и Большую кольцевую линию
Как отмечает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале, с запуска проекта МЦК прошло почти 5 лет, благодаря ему десятки районов города стали доступнее, а пассажиры начали строить альтернативные маршруты. МЦК стало полезным и для бизнеса - вокруг кольца начали застраиваться жилые комплексы и бизнес-центры. "Пассажиропоток здесь давно побил все рекорды и прогнозы: первый год - 98 миллионов пассажиров, второй - 124 миллиона, третий - 142. В этом году уже обогнали допандемийный показатель. Пассажиропоток в будущем здесь будет расти и дальше", - говорится в сообщении.
По данным заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, чьи слова приводятся в сообщении, мэр поручил дептрансу и дальше работать над совершенствованием кольца. По его словам, чтобы поездки по МЦК были комфортными, удалось сократить интервал движения, обновить парк поездов на "городские" составы, открываются новые вестибюли.
Ликсутов отметил, что на сегодня четырехминутный интервал - предельно возможный для инфраструктуры, для сокращения интервала ее необходимо серьезно развивать, в этом направлении работа идёт. "Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце", - сообщил Ликсутов.
В дептрансе отмечают, что "Штадлер" (он же ЭШ2) - сегодня единственный в России двухэтажный электропоезд. Поэтому в качестве эксперимента на линию выпустили именно его. По сравнению с "Ласточкой" двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%.
Пересадочный узел МЦК и МЦД Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 09:16
МЦК работает на пределе возможностей, заявил Собянин
 
ОбществоТехнологииМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния