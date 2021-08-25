https://ria.ru/20210825/poezda-1747136744.html

На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд - РИА Новости, 25.08.2021

На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд

Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме до 8 сентября на Московском центральном кольце (МЦК), затем москвичам предложат проголосовать, нужны ли они,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:05

2021-08-25T09:05

2021-08-25T18:17

общество

технологии

москва

сергей собянин

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241969_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_b3b1a051fbc2d1bbc80801e6ce0a2748.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Двухэтажный поезд запустили в тестовом режиме до 8 сентября на Московском центральном кольце (МЦК), затем москвичам предложат проголосовать, нужны ли они, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте"."Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - заявил мэр.Как отмечает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале, с запуска проекта МЦК прошло почти 5 лет, благодаря ему десятки районов города стали доступнее, а пассажиры начали строить альтернативные маршруты. МЦК стало полезным и для бизнеса - вокруг кольца начали застраиваться жилые комплексы и бизнес-центры. "Пассажиропоток здесь давно побил все рекорды и прогнозы: первый год - 98 миллионов пассажиров, второй - 124 миллиона, третий - 142. В этом году уже обогнали допандемийный показатель. Пассажиропоток в будущем здесь будет расти и дальше", - говорится в сообщении.По данным заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, чьи слова приводятся в сообщении, мэр поручил дептрансу и дальше работать над совершенствованием кольца. По его словам, чтобы поездки по МЦК были комфортными, удалось сократить интервал движения, обновить парк поездов на "городские" составы, открываются новые вестибюли.Ликсутов отметил, что на сегодня четырехминутный интервал - предельно возможный для инфраструктуры, для сокращения интервала ее необходимо серьезно развивать, в этом направлении работа идёт. "Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". Проанализируем работу поезда, узнаем мнение пассажиров и на основании этого сможем принимать какие-либо дальнейшие решения о возможном использовании аналогичных двухэтажных составов на кольце", - сообщил Ликсутов.В дептрансе отмечают, что "Штадлер" (он же ЭШ2) - сегодня единственный в России двухэтажный электропоезд. Поэтому в качестве эксперимента на линию выпустили именно его. По сравнению с "Ласточкой" двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/dorogi-1744915726.html

https://ria.ru/20210404/sobyanin-1604146352.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, сергей собянин, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), россия