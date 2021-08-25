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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/pentagon-1747234672.html
В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19
В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19
Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19, говорится в меморандуме для... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:43
2021-08-25T17:58
в мире
министерство обороны сша
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
сша
джо байден
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19, говорится в меморандуме для военного командования Соединенных Штатов, опубликованном на сайте Пентагона."Я поручаю главам всех военных ведомств немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих, которые не вакцинированы полностью от COVID-19, находящихся в подчинении у Министерства обороны, на действительной военной службе или в резерве, в том числе Национальную гвардию", - сказано в документе.В меморандуме отмечается, что данное решение было принято после тщательных консультаций с представителями медицинского экспертного сообщества, военным руководством страны, а также лично с президентом США Джо Байденом."Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компоненты двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения однократной дозы однофазной вакцины. Лица, прежде переболевшие коронавирусной инфекцией, не считаются полностью вакцинированными", - подчеркнули в Пентагоне.
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743710419.html
https://ria.ru/20210727/ssha-1743182182.html
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в мире, министерство обороны сша, коронавирус covid-19, сша, джо байден, ллойд остин
17:43 25.08.2021 (обновлено: 17:58 25.08.2021)
 
В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал начать вакцинацию против коронавируса американских военных

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУчастники первого этапа морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
Участники первого этапа морской фазы военных учений Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19, говорится в меморандуме для военного командования Соединенных Штатов, опубликованном на сайте Пентагона.
"Я поручаю главам всех военных ведомств немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих, которые не вакцинированы полностью от COVID-19, находящихся в подчинении у Министерства обороны, на действительной военной службе или в резерве, в том числе Национальную гвардию", - сказано в документе.
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В меморандуме отмечается, что данное решение было принято после тщательных консультаций с представителями медицинского экспертного сообщества, военным руководством страны, а также лично с президентом США Джо Байденом.
"Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компоненты двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения однократной дозы однофазной вакцины. Лица, прежде переболевшие коронавирусной инфекцией, не считаются полностью вакцинированными", - подчеркнули в Пентагоне.
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Распространение коронавирусаВ миреМинистерство обороны СШАКоронавирус COVID-19СШАДжо БайденЛлойд Остин
 
 
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