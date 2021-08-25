https://ria.ru/20210825/pentagon-1747234672.html

В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19

В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

В США стартует полная вакцинация военнослужащих от COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19, говорится в меморандуме для... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:43

2021-08-25T17:43

2021-08-25T17:58

в мире

министерство обороны сша

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

сша

джо байден

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19, говорится в меморандуме для военного командования Соединенных Штатов, опубликованном на сайте Пентагона."Я поручаю главам всех военных ведомств немедленно начать полную вакцинацию всех военнослужащих, которые не вакцинированы полностью от COVID-19, находящихся в подчинении у Министерства обороны, на действительной военной службе или в резерве, в том числе Национальную гвардию", - сказано в документе.В меморандуме отмечается, что данное решение было принято после тщательных консультаций с представителями медицинского экспертного сообщества, военным руководством страны, а также лично с президентом США Джо Байденом."Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компоненты двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения однократной дозы однофазной вакцины. Лица, прежде переболевшие коронавирусной инфекцией, не считаются полностью вакцинированными", - подчеркнули в Пентагоне.

https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743710419.html

https://ria.ru/20210727/ssha-1743182182.html

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в мире, министерство обороны сша, коронавирус covid-19, сша, джо байден, ллойд остин