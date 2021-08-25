https://ria.ru/20210825/pensionery-1747121552.html

Счетная палата назвала число пенсионеров в России

Счетная палата назвала число пенсионеров в России - РИА Новости, 25.08.2021

Счетная палата назвала число пенсионеров в России

В России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжали работать, говорится в аналитической записке Счетной палаты со... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T00:18

2021-08-25T00:18

2021-08-25T02:42

общество

владимир путин

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжали работать, говорится в аналитической записке Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.Страховые пенсии получали 38,7 миллиона человек, в том числе по старости — 35,4 миллиона человек.Как напомнили аудиторы, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были повышены на 6,3%, их средний размер составил 16 921 рубля. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Как сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина, они коснутся порядка 43 миллионов человек. Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула она.По оценке замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрия Горлина, на эти цели государству придется потратить порядка 420-430 миллиардов рублей.

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия