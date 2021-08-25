https://ria.ru/20210825/pensionery-1747121552.html
Счетная палата назвала число пенсионеров в России
Счетная палата назвала число пенсионеров в России - РИА Новости, 25.08.2021
Счетная палата назвала число пенсионеров в России
В России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжали работать, говорится в аналитической записке Счетной палаты со... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:18
2021-08-25T00:18
2021-08-25T02:42
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В России на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжали работать, говорится в аналитической записке Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.Страховые пенсии получали 38,7 миллиона человек, в том числе по старости — 35,4 миллиона человек.Как напомнили аудиторы, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были повышены на 6,3%, их средний размер составил 16 921 рубля. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Как сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина, они коснутся порядка 43 миллионов человек. Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула она.По оценке замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрия Горлина, на эти цели государству придется потратить порядка 420-430 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия
00:18 25.08.2021 (обновлено: 02:42 25.08.2021)
Счетная палата назвала число пенсионеров в России
Счетная палата: число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 миллиона человек
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
В России
на 1 апреля 2021 года проживали 42,6 миллиона человек, из них 8,6 миллиона продолжали работать, говорится в аналитической записке Счетной палаты со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
Страховые пенсии получали 38,7 миллиона человек, в том числе по старости — 35,4 миллиона человек.
Как напомнили аудиторы, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были повышены на 6,3%, их средний размер составил 16 921 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Как сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина, они коснутся порядка 43 миллионов человек. Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула она.
По оценке замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрия Горлина, на эти цели государству придется потратить порядка 420-430 миллиардов рублей.