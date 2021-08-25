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Эксперт предупредил об опасности хранения паролей в браузере
Эксперт предупредил об опасности хранения паролей в браузере - РИА Новости, 25.08.2021
Эксперт предупредил об опасности хранения паролей в браузере
Большое количество сервисов в интернете требует создания паролей, чтобы не усложнять себе жизнь, пользователи обычно пользуются одними и теми же комбинациями... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:59
2021-08-25T06:59
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большое количество сервисов в интернете требует создания паролей, чтобы не усложнять себе жизнь, пользователи обычно пользуются одними и теми же комбинациями или используют встроенные в браузеры функции автосохранения паролей, которыми могут завладеть злоумышленники, рассказал РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь."Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами", - рассказал Бондарь.По его словам, помимо логинов и паролей в них бывают сохранены также номера банковских карт и коды CVC/CVV, утечка которых особенно опасна."В браузере можно хранить учетные данные только от малозначимых сервисов. При этом важно, чтобы они не совпадали с данными для авторизации ни в одном другом более критичном аккаунте", - предупредил специалист.Он отметил, что после похищения одной комбинации злоумышленники обязательно попробуют, используя ее, войти в другие аккаунты жертвы. Эксперт подчеркивает, что пользователи часто недооценивают ценность личного email, однако, как правило, доступ к большинству сервисов – как критичных, так и некритичных – можно восстановить именно через сервис электронной почты.Кроме хранения паролей в браузерах, опасность также представляет синхронизация этих данных на разных устройствах. Риск потери доступа к учетным записям от этого только возрастает.Бондарь рекомендует сохранять в браузере неполные пароли, а последние символы всегда вводить вручную. При этом важно запретить браузеру сохранять обновленный пароль. Таким образом пользователю не придется запоминать длинные и сложные комбинации, а в случае утечки злоумышленник не сможет войти в учетную запись.
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общество, технологии, россия
06:59 25.08.2021
 
Эксперт предупредил об опасности хранения паролей в браузере

Эксперт Бондарь объяснил, почему нельзя хранить пароли в браузере

© Fotolia / aetbХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Fotolia / aetb
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большое количество сервисов в интернете требует создания паролей, чтобы не усложнять себе жизнь, пользователи обычно пользуются одними и теми же комбинациями или используют встроенные в браузеры функции автосохранения паролей, которыми могут завладеть злоумышленники, рассказал РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь.
"Векторов утечек учетных данных из браузера много. Начиная с типичного сценария, когда кто-то посторонний получает физический доступ к устройству, заканчивая различными киберугрозами. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Сегодня широко распространены вирусы, которые охотятся за этими файлами", - рассказал Бондарь.
По его словам, помимо логинов и паролей в них бывают сохранены также номера банковских карт и коды CVC/CVV, утечка которых особенно опасна.
"В браузере можно хранить учетные данные только от малозначимых сервисов. При этом важно, чтобы они не совпадали с данными для авторизации ни в одном другом более критичном аккаунте", - предупредил специалист.
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Он отметил, что после похищения одной комбинации злоумышленники обязательно попробуют, используя ее, войти в другие аккаунты жертвы. Эксперт подчеркивает, что пользователи часто недооценивают ценность личного email, однако, как правило, доступ к большинству сервисов – как критичных, так и некритичных – можно восстановить именно через сервис электронной почты.
Кроме хранения паролей в браузерах, опасность также представляет синхронизация этих данных на разных устройствах. Риск потери доступа к учетным записям от этого только возрастает.
Бондарь рекомендует сохранять в браузере неполные пароли, а последние символы всегда вводить вручную. При этом важно запретить браузеру сохранять обновленный пароль. Таким образом пользователю не придется запоминать длинные и сложные комбинации, а в случае утечки злоумышленник не сможет войти в учетную запись.
 
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