Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/otvetstvennost-1747130284.html
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность - РИА Новости, 25.08.2021
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность
Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T07:13
2021-08-25T09:34
в мире
украина
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85792020e7c47e73004c2e4898c9a2a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.Важно понимать, что это преступление не имеет срока давности, добавил он. Когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/blokady-1744107592.html
https://ria.ru/20210722/krym-1742345742.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea154d7bbd7c3156a0bf613ff9e63fb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым
07:13 25.08.2021 (обновлено: 09:34 25.08.2021)
 
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность

Крымские власти предупредили, что организаторы водной блокады региона не уйдут от ответственности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.
Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.

"Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье "Экоцид", — рассказал собеседник агентства.

Важно понимать, что это преступление не имеет срока давности, добавил он. Когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.
Ялта - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 09:49В России
"До копейки". Крым предъявит Украине иски за организацию пяти блокад
Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.
Бахчисарайское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:51
В Крыму приветствовали подачу жалобы против Украины в ЕСПЧ
 
В миреУкраинаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния