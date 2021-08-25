https://ria.ru/20210825/otvetstvennost-1747130284.html

В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность

В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность - РИА Новости, 25.08.2021

В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность

Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T07:13

2021-08-25T07:13

2021-08-25T09:34

в мире

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744631178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85792020e7c47e73004c2e4898c9a2a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.Важно понимать, что это преступление не имеет срока давности, добавил он. Когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/blokady-1744107592.html

https://ria.ru/20210722/krym-1742345742.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым