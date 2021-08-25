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В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность - РИА Новости, 25.08.2021
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность
Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T07:13
2021-08-25T07:13
2021-08-25T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.Важно понимать, что это преступление не имеет срока давности, добавил он. Когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/blokady-1744107592.html
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в мире, украина, республика крым
07:13 25.08.2021 (обновлено: 09:34 25.08.2021)
В Крыму заявили, что организаторы водной блокады понесут ответственность
Крымские власти предупредили, что организаторы водной блокады региона не уйдут от ответственности
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Организаторам водной блокады Крыма не уйти от ответственности, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.
Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
"Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье "Экоцид", — рассказал собеседник агентства.
Важно понимать, что это преступление не имеет срока давности, добавил он. Когда расследование завершится, дело рассмотрит суд российской юрисдикции.
Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина
в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра
. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
При этом, как заявил на прошлой неделе глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.