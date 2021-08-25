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"Талибан"* заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем
"Талибан"* заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем - РИА Новости, 25.08.2021
"Талибан"* заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем
Представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что у движения хорошие отношения с Россией, Китаем и другими соседними странами. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:45
2021-08-25T00:45
2021-08-25T02:19
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что у движения хорошие отношения с Россией, Китаем и другими соседними странами."Талибан"*, по утверждению Наима, связывают давние отношения с Ираном, Китаем, Пакистаном и Узбекистаном, и эти страны, в отличие от западных держав, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти."У нас сложились отношения, и мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались", - добавил представитель талибов.Ранее Наим сообщил, что талибы встретилась в Кабуле с делегацией из Китая и обсудили текущую ситуацию в Афганистане, двусторонние отношения, а также гуманитарную помощь из КНР.Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил РИА Новости, что Москва не будет торопиться с исключением "Талибана"* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, а будет ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН.Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее говорила, что Китай на основании уважения государственного суверенитета Афганистана и воли различных партий в стране поддерживает контакты с "Талибаном"* и надеется, что движение будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику..*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747092855.html
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в мире, оон, талибан, китай, афганистан, россия
00:45 25.08.2021 (обновлено: 02:19 25.08.2021)
"Талибан"* заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем
Представитель афганского движения "Талибан"* Наим заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что у движения хорошие отношения с Россией, Китаем и другими соседними странами.
"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", - сказал он в интервью телеканалу Al-Mayadeen
.
"Талибан"*, по утверждению Наима, связывают давние отношения с Ираном, Китаем, Пакистаном и Узбекистаном, и эти страны, в отличие от западных держав, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти.
"У нас сложились отношения, и мы находимся в контакте с соседними с Афганистаном странами и хотим, чтобы они развивались", - добавил представитель талибов.
Ранее Наим сообщил, что талибы встретилась в Кабуле с делегацией из Китая и обсудили текущую ситуацию в Афганистане, двусторонние отношения, а также гуманитарную помощь из КНР.
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ранее заявил РИА Новости, что Москва не будет торопиться с исключением "Талибана
"* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана
, а будет ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее говорила, что Китай на основании уважения государственного суверенитета Афганистана и воли различных партий в стране поддерживает контакты с "Талибаном"* и надеется, что движение будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику..
*Террористическая организация, запрещенная в России