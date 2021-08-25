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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210825/oborudovanie-1747150350.html
Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование
Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование - РИА Новости, 25.08.2021
Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование
Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на 20 миллионов рублей поступит в Белгородскую областную клиническую больницу, сообщает в среду правительство РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:45
2021-08-25T10:45
белгородская область
общество
белгородская область
здоровье - общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на 20 миллионов рублей поступит в Белгородскую областную клиническую больницу, сообщает в среду правительство региона.Решение выделить для переоборудования медучреждения дополнительные средства из областного бюджета врио губернатора Вячеслав Гладков принял в марте. По его поручению на переоснащение из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на всю выделенную сумму. В клинику уже поставлено оборудование на 79 миллионов рублей. Его монтируют и постепенно вводят в эксплуатацию."Новая аппаратура позволит специалистам клиники проводить высокотехнологичные малоинвазивные, щадящие и малотравматичные операции по профилю "урология", "травматология и ортопедия", "реаниматология", "абдоминальная хирургия". Сегодня зачастую белгородцы проходят такое лечение в федеральных медицинских центрах", - говорится в сообщении.По данным облправительства, 6 августа в больнице провели первую урологическую операцию с использованием новой лазерной хирургической системы. До конца года медучреждение получит рентгенаппарат нового поколения, оборудование для выполнения эндоскопических, артроскопических операций, литотрипсии, силовой инструмент для травматологических операций."Вся поставляемая техника как лечебного, так и диагностического направления – наиболее востребованная сегодня и современная в своём классе. Благодаря ей пациенты смогут быстро восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни", - отмечают областные власти.Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа – крупнейшее медучреждение в Белгородской области. Ежегодно здесь получают амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь свыше 170 тысяч жителей региона, сотрудники медучреждения проводят более 39 тысяч операций, принимают свыше 8 тысяч родов.
https://ria.ru/20210823/otvet-1746828341.html
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общество, белгородская область, здоровье - общество, вячеслав гладков
10:45 25.08.2021
 
Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование

Новое высокотехнологичное оборудование поступит в Белгородскую областную клиническую больницу

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на 20 миллионов рублей поступит в Белгородскую областную клиническую больницу, сообщает в среду правительство региона.
Решение выделить для переоборудования медучреждения дополнительные средства из областного бюджета врио губернатора Вячеслав Гладков принял в марте. По его поручению на переоснащение из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на всю выделенную сумму. В клинику уже поставлено оборудование на 79 миллионов рублей. Его монтируют и постепенно вводят в эксплуатацию.
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"Новая аппаратура позволит специалистам клиники проводить высокотехнологичные малоинвазивные, щадящие и малотравматичные операции по профилю "урология", "травматология и ортопедия", "реаниматология", "абдоминальная хирургия". Сегодня зачастую белгородцы проходят такое лечение в федеральных медицинских центрах", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, 6 августа в больнице провели первую урологическую операцию с использованием новой лазерной хирургической системы. До конца года медучреждение получит рентгенаппарат нового поколения, оборудование для выполнения эндоскопических, артроскопических операций, литотрипсии, силовой инструмент для травматологических операций.
"Вся поставляемая техника как лечебного, так и диагностического направления – наиболее востребованная сегодня и современная в своём классе. Благодаря ей пациенты смогут быстро восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни", - отмечают областные власти.
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа – крупнейшее медучреждение в Белгородской области. Ежегодно здесь получают амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь свыше 170 тысяч жителей региона, сотрудники медучреждения проводят более 39 тысяч операций, принимают свыше 8 тысяч родов.
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