https://ria.ru/20210825/oborudovanie-1747150350.html

Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование

Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование - РИА Новости, 25.08.2021

Белгородская областная больница получит высокотехнологичное оборудование

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на 20 миллионов рублей поступит в Белгородскую областную клиническую больницу, сообщает в среду правительство РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:45

2021-08-25T10:45

2021-08-25T10:45

белгородская область

общество

белгородская область

здоровье - общество

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg

БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на 20 миллионов рублей поступит в Белгородскую областную клиническую больницу, сообщает в среду правительство региона.Решение выделить для переоборудования медучреждения дополнительные средства из областного бюджета врио губернатора Вячеслав Гладков принял в марте. По его поручению на переоснащение из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на всю выделенную сумму. В клинику уже поставлено оборудование на 79 миллионов рублей. Его монтируют и постепенно вводят в эксплуатацию."Новая аппаратура позволит специалистам клиники проводить высокотехнологичные малоинвазивные, щадящие и малотравматичные операции по профилю "урология", "травматология и ортопедия", "реаниматология", "абдоминальная хирургия". Сегодня зачастую белгородцы проходят такое лечение в федеральных медицинских центрах", - говорится в сообщении.По данным облправительства, 6 августа в больнице провели первую урологическую операцию с использованием новой лазерной хирургической системы. До конца года медучреждение получит рентгенаппарат нового поколения, оборудование для выполнения эндоскопических, артроскопических операций, литотрипсии, силовой инструмент для травматологических операций."Вся поставляемая техника как лечебного, так и диагностического направления – наиболее востребованная сегодня и современная в своём классе. Благодаря ей пациенты смогут быстро восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни", - отмечают областные власти.Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа – крупнейшее медучреждение в Белгородской области. Ежегодно здесь получают амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь свыше 170 тысяч жителей региона, сотрудники медучреждения проводят более 39 тысяч операций, принимают свыше 8 тысяч родов.

https://ria.ru/20210823/otvet-1746828341.html

https://ria.ru/20210820/gladkov-1746627764.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, здоровье - общество, вячеслав гладков