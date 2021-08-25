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Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса
Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса - РИА Новости, 25.08.2021
Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса
Участники "Новой волны" в Сочи по традиции презентовали барельеф, который был вылеплен перед началом фестиваля, и заложили новую звезду, передает корреспондент... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:09
2021-08-25T17:09
2021-08-25T17:09
шоубиз
сочи
новая волна
игорь крутой
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СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Участники "Новой волны" в Сочи по традиции презентовали барельеф, который был вылеплен перед началом фестиваля, и заложили новую звезду, передает корреспондент РИА Новости.Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 25 августа."Хотелось бы поблагодарить руководство города – в сложных условиях мы получили максимально зеленый свет. Конкурс-фестиваль состоялся", – сказал композитор и председатель жюри Игорь Крутой.Конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. В 2021 году фестиваль проходил впервые за последние два сезона.
https://ria.ru/20210820/naryady-1746602233.html
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сочи, новая волна, игорь крутой
СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Участники "Новой волны" в Сочи по традиции презентовали барельеф, который был вылеплен перед началом фестиваля, и заложили новую звезду, передает корреспондент РИА Новости.
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 25 августа.
"Хотелось бы поблагодарить руководство города – в сложных условиях мы получили максимально зеленый свет. Конкурс-фестиваль состоялся", – сказал композитор и председатель жюри Игорь Крутой.
Конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. В 2021 году фестиваль проходил впервые за последние два сезона.