https://ria.ru/20210825/novayavolna-1747227646.html

Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса

Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса - РИА Новости, 25.08.2021

Участники "Новой волны" заложили в Сочи звезду конкурса

Участники "Новой волны" в Сочи по традиции презентовали барельеф, который был вылеплен перед началом фестиваля, и заложили новую звезду, передает корреспондент... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:09

2021-08-25T17:09

2021-08-25T17:09

шоубиз

сочи

новая волна

игорь крутой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747227259_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_93fbd8966257fb4445c7409d57c0c842.jpg

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Участники "Новой волны" в Сочи по традиции презентовали барельеф, который был вылеплен перед началом фестиваля, и заложили новую звезду, передает корреспондент РИА Новости.Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходит в Сочи с 19 по 25 августа."Хотелось бы поблагодарить руководство города – в сложных условиях мы получили максимально зеленый свет. Конкурс-фестиваль состоялся", – сказал композитор и председатель жюри Игорь Крутой.Конкурс "Новая волна" проводится в Сочи с 2014 года. В 2021 году фестиваль проходил впервые за последние два сезона.

https://ria.ru/20210820/naryady-1746602233.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новая волна, игорь крутой