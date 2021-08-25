https://ria.ru/20210825/nebo-1747189249.html

В Красноярске объявили "режим черного неба"

В Красноярске объявили "режим черного неба" - РИА Новости, 25.08.2021

В Красноярске объявили "режим черного неба"

Метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха в Красноярске и Ачинске в связи с безветренной погодой, до пятницы объявлен режим неблагоприятных... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:07

2021-08-25T14:07

2021-08-25T14:07

происшествия

красноярск

ачинск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

погода

россия

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КРАСНОЯРСК, 25 авг – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха в Красноярске и Ачинске в связи с безветренной погодой, до пятницы объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, "черного неба"), сообщает региональный главк Росприроднадзора.Чёрное небо - наименование режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.Согласно прогнозу метеорологов, в Красноярске в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на отметке плюс 25-26 градусов, установится практически безветренная погода."По сообщению Среднесибирского УГМС, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: - с 19 часов 25 августа 2021 года до 19 часов 27 августа 2021 года на территории Красноярска, с 18 часов 25 августа 2021 года до 19 часов 27 августа 2021 года на территории Ачинска. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.Последний раз режим "черного неба" вводился в Красноярске с 7 августа в связи с задымленностью от якутских пожаров.

https://ria.ru/20210825/pozhar-1747136176.html

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красноярск

ачинск

россия

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происшествия, красноярск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), погода, россия