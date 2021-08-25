https://ria.ru/20210825/nauka-1747181560.html
Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов
Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов - РИА Новости, 25.08.2021
Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов
Подходы к ведению научных проектов в России для повышения эффективности требуют переосмысления и перезагрузки, что сталкивается с инертностью научного... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:23
2021-08-25T13:23
2021-08-25T13:23
наука
новосибирск
дмитрий чернышенко
россия
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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Подходы к ведению научных проектов в России для повышения эффективности требуют переосмысления и перезагрузки, что сталкивается с инертностью научного сообщества, заявил в среду на пленарном заседании форума "Технопром" в Новосибирске вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, лидерству России в научно-технологической сфере может помешать не недофинансирование, а "большая инертность научного сообщества"."С чем мы сталкиваемся - это "поговорили и разошлись". Культуру эффективного ведения проектов мы встречаем редко, к сожалению. Есть признанные лидеры, наши крупные организации… Понятно, что у них совсем другая эффективность научной деятельности. Но есть те, кто воспринимает научную деятельность как социальную функцию государства, когда людям, посвятившим себя науке, нужно жить, работать, получать зарплату - и неважно, что у них получится", - сказал Чернышенко.Он отметил, что абсолютно точно нужно "переосмыслить и перезагрузить" подход именно в ведении самих научных проектов."Цифровизация все равно вынудит всех этим заниматься. Быстро станут видны лидеры и те, кто отстает и занимается не тем… Подход отложенного вознаграждения, когда все, кто работает по определенной тематике <…> - никого не кинуть и со всеми поступить по справедливости и учесть вклад в проектирование работы. Это как раз новая методология, новые подходы, которые мы в матрице закладываем… Мы пришли совместно к этому решению – сквозной прослеживаемости, объединению усилий в рамках одной программы и созданию инструментов", - сказал вице-премьер.Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся в Новосибирске в среду, его работа в смешанном формате продлится до 27 августа. Форум, который посвящен теме "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы", является главным событием Года науки и технологий в России.
https://ria.ru/20210627/nauka-1738792184.html
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наука, новосибирск, дмитрий чернышенко, россия
Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов
Вице-премьер Чернышенко: подходы к ведению научных проектов требуют перезагрузки
НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости.
Подходы к ведению научных проектов в России
для повышения эффективности требуют переосмысления и перезагрузки, что сталкивается с инертностью научного сообщества, заявил в среду на пленарном заседании форума "Технопром" в Новосибирске
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
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"Финансирование – традиционная проблема нашей науки. Куда не приедешь, конечно, все просят деньги. И я согласен, что она недофинансирована, но давайте финансировать в обмен на прозрачность и эффективность, а не просто так. Увеличим финансирование, но, уверяю вас, ничего не произойдет. Триллиона не хватает уже, будет два триллиона - ничего не изменится. Посмотрите статистику регистрации патентов изделий… Летит в тартарары. Ничего не регистрируем", - сказал он.
По его словам, лидерству России в научно-технологической сфере может помешать не недофинансирование, а "большая инертность научного сообщества".
"С чем мы сталкиваемся - это "поговорили и разошлись". Культуру эффективного ведения проектов мы встречаем редко, к сожалению. Есть признанные лидеры, наши крупные организации… Понятно, что у них совсем другая эффективность научной деятельности. Но есть те, кто воспринимает научную деятельность как социальную функцию государства, когда людям, посвятившим себя науке, нужно жить, работать, получать зарплату - и неважно, что у них получится", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что абсолютно точно нужно "переосмыслить и перезагрузить" подход именно в ведении самих научных проектов.
"Цифровизация все равно вынудит всех этим заниматься. Быстро станут видны лидеры и те, кто отстает и занимается не тем… Подход отложенного вознаграждения, когда все, кто работает по определенной тематике <…> - никого не кинуть и со всеми поступить по справедливости и учесть вклад в проектирование работы. Это как раз новая методология, новые подходы, которые мы в матрице закладываем… Мы пришли совместно к этому решению – сквозной прослеживаемости, объединению усилий в рамках одной программы и созданию инструментов", - сказал вице-премьер.
Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся в Новосибирске в среду, его работа в смешанном формате продлится до 27 августа. Форум, который посвящен теме "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы", является главным событием Года науки и технологий в России.