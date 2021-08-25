https://ria.ru/20210825/nauka-1747181560.html

Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов

Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов - РИА Новости, 25.08.2021

Чернышенко потребовал пересмотреть подходы к ведению научных проектов

Подходы к ведению научных проектов в России для повышения эффективности требуют переосмысления и перезагрузки, что сталкивается с инертностью научного... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:23

2021-08-25T13:23

2021-08-25T13:23

наука

новосибирск

дмитрий чернышенко

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 авг - РИА Новости. Подходы к ведению научных проектов в России для повышения эффективности требуют переосмысления и перезагрузки, что сталкивается с инертностью научного сообщества, заявил в среду на пленарном заседании форума "Технопром" в Новосибирске вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, лидерству России в научно-технологической сфере может помешать не недофинансирование, а "большая инертность научного сообщества"."С чем мы сталкиваемся - это "поговорили и разошлись". Культуру эффективного ведения проектов мы встречаем редко, к сожалению. Есть признанные лидеры, наши крупные организации… Понятно, что у них совсем другая эффективность научной деятельности. Но есть те, кто воспринимает научную деятельность как социальную функцию государства, когда людям, посвятившим себя науке, нужно жить, работать, получать зарплату - и неважно, что у них получится", - сказал Чернышенко.Он отметил, что абсолютно точно нужно "переосмыслить и перезагрузить" подход именно в ведении самих научных проектов."Цифровизация все равно вынудит всех этим заниматься. Быстро станут видны лидеры и те, кто отстает и занимается не тем… Подход отложенного вознаграждения, когда все, кто работает по определенной тематике <…> - никого не кинуть и со всеми поступить по справедливости и учесть вклад в проектирование работы. Это как раз новая методология, новые подходы, которые мы в матрице закладываем… Мы пришли совместно к этому решению – сквозной прослеживаемости, объединению усилий в рамках одной программы и созданию инструментов", - сказал вице-премьер.Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся в Новосибирске в среду, его работа в смешанном формате продлится до 27 августа. Форум, который посвящен теме "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы", является главным событием Года науки и технологий в России.

https://ria.ru/20210627/nauka-1738792184.html

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новосибирск

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наука, новосибирск, дмитрий чернышенко, россия