https://ria.ru/20210825/napadenie-1747180989.html

В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью

В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью - РИА Новости, 25.08.2021

В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью

Суд в Самаре назначил 2,5 года колонии общего режима мужчине, напавшему на судью после оглашения ему приговора о мошенничестве, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:20

2021-08-25T13:20

2021-08-25T13:20

происшествия

самара

россия

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САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Суд в Самаре назначил 2,5 года колонии общего режима мужчине, напавшему на судью после оглашения ему приговора о мошенничестве, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, 21 сентября 2020 года Октябрьский районный суд Самары оглашал приговор мужчине и назначил ему реальное лишение свободы за совершение пяти эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. Обвиняемый не согласился с вынесенным решением и направился за судьей в совещательную комнату. При попытке судьи покинуть помещение мужчина перекрыл выход из кабинета и вывернул судье кисть левой руки. В этот момент он был задержан и заключен под стражу."Суд признал виновным обвиняемого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина признан виновным по части 3 статьи 296 УК РФ (совершение угрозы причинения вреда здоровью в отношении судьи с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210730/napadenie-1743592618.html

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происшествия, самара, россия