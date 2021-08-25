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В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью
В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью - РИА Новости, 25.08.2021
В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью
Суд в Самаре назначил 2,5 года колонии общего режима мужчине, напавшему на судью после оглашения ему приговора о мошенничестве, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:20
2021-08-25T13:20
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Суд в Самаре назначил 2,5 года колонии общего режима мужчине, напавшему на судью после оглашения ему приговора о мошенничестве, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, 21 сентября 2020 года Октябрьский районный суд Самары оглашал приговор мужчине и назначил ему реальное лишение свободы за совершение пяти эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. Обвиняемый не согласился с вынесенным решением и направился за судьей в совещательную комнату. При попытке судьи покинуть помещение мужчина перекрыл выход из кабинета и вывернул судье кисть левой руки. В этот момент он был задержан и заключен под стражу."Суд признал виновным обвиняемого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина признан виновным по части 3 статьи 296 УК РФ (совершение угрозы причинения вреда здоровью в отношении судьи с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, самара, россия
13:20 25.08.2021
 
В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью

В Самаре мужчина получил 2,5 года колонии за нападение на судью после оглашения ему приговора

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Суд в Самаре назначил 2,5 года колонии общего режима мужчине, напавшему на судью после оглашения ему приговора о мошенничестве, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, 21 сентября 2020 года Октябрьский районный суд Самары оглашал приговор мужчине и назначил ему реальное лишение свободы за совершение пяти эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. Обвиняемый не согласился с вынесенным решением и направился за судьей в совещательную комнату. При попытке судьи покинуть помещение мужчина перекрыл выход из кабинета и вывернул судье кисть левой руки. В этот момент он был задержан и заключен под стражу.
"Суд признал виновным обвиняемого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по части 3 статьи 296 УК РФ (совершение угрозы причинения вреда здоровью в отношении судьи с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), приговор в законную силу не вступил.
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