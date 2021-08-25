https://ria.ru/20210825/moskva-1747228918.html
Власти Москвы рассказали, какие места в городе полюбили туристы
Власти Москвы рассказали, какие места в городе полюбили туристы - РИА Новости, 25.08.2021
Власти Москвы рассказали, какие места в городе полюбили туристы
Гости столицы все чаще предпочитают классическим достопримечательностям из путеводителей места и маршруты, популярные у самих москвичей, сообщила... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:11
2021-08-25T19:11
2021-08-25T19:11
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парки
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гости столицы все чаще предпочитают классическим достопримечательностям из путеводителей места и маршруты, популярные у самих москвичей, сообщила зампредседателя комитета по туризму города Татьяна Шаршавицкая."Именно это и ценится современными путешественниками: последний тренд, который мы наблюдаем в мире, — это "живи как местные". То есть гости ищут аутентичный опыт", — отметила Шаршавицкая.Она пояснила, что путешественники сейчас не стремятся в туристические рестораны и хотят посещать мероприятия, которые пользуются спросом у москвичей."Классическая модель туризма меняется, осмотр достопримечательностей уходит на второй план. Все это связано еще и с пандемией COVID-19: появился тренд на индивидуализацию путешествия, на безопасность", — считает Шаршавицкая.Также, по ее словам, в Москве за последние десять лет произошла "парковая революция". Горожане сформировали новый сценарий проведения досуга."Районные парки, показывая свои уникальные форматы, новые архитектурные формы, создают межрайонный туризм... А резиденты открывают для себя родной город по-новому".Кроме того, считает Шаршавицкая, важно продолжать развивать парковые и городские пространства, наполнять их арт-объектами. Это будет привлекать туристов и москвичей.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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москва, новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом, достопримечательности, парки, куда поехать в выходные
Власти Москвы рассказали, какие места в городе полюбили туристы
Туристы в Москве предпочитают достопримечательностям из гидов уникальные пространства
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гости столицы все чаще предпочитают классическим достопримечательностям из путеводителей места и маршруты, популярные у самих москвичей, сообщила зампредседателя комитета по туризму города Татьяна Шаршавицкая.
"Именно это и ценится современными путешественниками: последний тренд, который мы наблюдаем в мире, — это "живи как местные". То есть гости ищут аутентичный опыт", — отметила Шаршавицкая.
Она пояснила, что путешественники сейчас не стремятся в туристические рестораны и хотят посещать мероприятия, которые пользуются спросом у москвичей.
"Классическая модель туризма меняется, осмотр достопримечательностей уходит на второй план. Все это связано еще и с пандемией COVID-19: появился тренд на индивидуализацию путешествия, на безопасность", — считает Шаршавицкая.
Также, по ее словам, в Москве за последние десять лет произошла "парковая революция". Горожане сформировали новый сценарий проведения досуга.
"Районные парки, показывая свои уникальные форматы, новые архитектурные формы, создают межрайонный туризм... А резиденты открывают для себя родной город по-новому".
Кроме того, считает Шаршавицкая, важно продолжать развивать парковые и городские пространства, наполнять их арт-объектами. Это будет привлекать туристов и москвичей.