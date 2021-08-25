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Более 1,5 тысячи медиков получили статус "московский врач"
Более 1,5 тысячи медиков получили статус "московский врач" - РИА Новости, 25.08.2021
Более 1,5 тысячи медиков получили статус "московский врач"
Более 1,5 тысячи специалистов получили почетный статус "московский врач", сообщается на официальном портале мэра российской столицы. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:45
2021-08-25T08:45
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи специалистов получили почетный статус "московский врач", сообщается на официальном портале мэра российской столицы."Общее количество обладателей почетного статуса "московский врач" превысило полторы тысячи. Первые места по количеству его обладателей занимают психиатры - 152 человека, хирурги - 139 человек и врачи общей практики - 123 специалиста", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала этого года 108 специалистов городских больниц и поликлиник стали обладателями этого статуса. Среди них больше всего дерматовенерологов - 22 человека, специалистов ультразвуковой диагностики и неонатологи - 18 и 12 человек соответственно.Подчеркивается, что перед получением статуса "московский врач" специалисты сдали экзамен, который включал тестирование, практические задания и решение ситуационных задач.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал учреждение статусов "московской медсестры" и "московского медбрата". По словам мэра, сдавшие экзамен специалисты смогут дополнительно получать 7,5 тысячи рублей.
https://realty.ria.ru/20210804/zemlya-1744325997.html
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общество, сергей собянин
08:45 25.08.2021
 
Более 1,5 тысячи медиков получили статус "московский врач"

С начала 2021 года 108 специалистов стали обладателями статуса "московский врач"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи специалистов получили почетный статус "московский врач", сообщается на официальном портале мэра российской столицы.
"Общее количество обладателей почетного статуса "московский врач" превысило полторы тысячи. Первые места по количеству его обладателей занимают психиатры - 152 человека, хирурги - 139 человек и врачи общей практики - 123 специалиста", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с начала этого года 108 специалистов городских больниц и поликлиник стали обладателями этого статуса. Среди них больше всего дерматовенерологов - 22 человека, специалистов ультразвуковой диагностики и неонатологи - 18 и 12 человек соответственно.
Подчеркивается, что перед получением статуса "московский врач" специалисты сдали экзамен, который включал тестирование, практические задания и решение ситуационных задач.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал учреждение статусов "московской медсестры" и "московского медбрата". По словам мэра, сдавшие экзамен специалисты смогут дополнительно получать 7,5 тысячи рублей.
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