https://ria.ru/20210825/molniya-1747255582.html
В Софии мужчина погиб от удара молнии
В Софии мужчина погиб от удара молнии - РИА Новости, 25.08.2021
В Софии мужчина погиб от удара молнии
Молодой человек погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:52
2021-08-25T19:52
2021-08-25T20:17
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Представитель скорой помощи Катя Сунгарска сообщила, что сигнал о гибели 25-летнего мужчины на бульваре Царьградское шоссе, где расположен Inter Expo Center, был получен в 17.12 по местному времени (совпадает с мск).В результате удара молнии также пострадал друг погибшего, который был госпитализирован в больницу святой Анны. Врачи оценивают его состояние как стабильное.В среду на болгарскую столицу обрушился шторм и ливни. Городское управление транспорта сообщает, что несмотря на непогоду движение осуществляется по графику.
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болгария, софия (город), в мире
19:52 25.08.2021 (обновлено: 20:17 25.08.2021)
В Софии мужчина погиб от удара молнии
БНР: мужчина погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Молодой человек погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии
, сообщает Болгарское национальное радио
(БНР).
Представитель скорой помощи Катя Сунгарска сообщила, что сигнал о гибели 25-летнего мужчины на бульваре Царьградское шоссе, где расположен Inter Expo Center, был получен в 17.12 по местному времени (совпадает с мск).
В результате удара молнии также пострадал друг погибшего, который был госпитализирован в больницу святой Анны. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
В среду на болгарскую столицу обрушился шторм и ливни. Городское управление транспорта сообщает, что несмотря на непогоду движение осуществляется по графику.