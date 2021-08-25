https://ria.ru/20210825/molniya-1747255582.html

В Софии мужчина погиб от удара молнии

В Софии мужчина погиб от удара молнии - РИА Новости, 25.08.2021

В Софии мужчина погиб от удара молнии

Молодой человек погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:52

2021-08-25T19:52

2021-08-25T20:17

болгария

софия (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6caeb06fb0d4a31d7f4cb3f68c5ac022.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате удара молнии рядом с Международным выставочным центром в Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Представитель скорой помощи Катя Сунгарска сообщила, что сигнал о гибели 25-летнего мужчины на бульваре Царьградское шоссе, где расположен Inter Expo Center, был получен в 17.12 по местному времени (совпадает с мск).В результате удара молнии также пострадал друг погибшего, который был госпитализирован в больницу святой Анны. Врачи оценивают его состояние как стабильное.В среду на болгарскую столицу обрушился шторм и ливни. Городское управление транспорта сообщает, что несмотря на непогоду движение осуществляется по графику.

https://ria.ru/20210808/molniya-1744916678.html

болгария

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, софия (город), в мире