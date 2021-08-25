https://ria.ru/20210825/mikheev-1747150773.html

Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2021

Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:47

2021-08-25T10:47

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безопасность

кубинка

рособоронэкспорт

алабино

патриот

александр михеев

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".Михеев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Новость о заключенном на "Армии-2021" контракте на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Михеев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20210825/kompleks-1747147198.html

кубинка

алабино

россия

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2021

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Новости

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Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев на форуме "Армия-2021" сам выпустил новость на ленту РИА Новости Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021". Михеев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". 2021-08-25T10:47 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, кубинка, рособоронэкспорт, алабино, патриот, александр михеев, россия