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https://ria.ru/20210825/mikheev-1747150773.html
Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 25.08.2021
Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:47
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безопасность
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".Михеев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Новость о заключенном на "Армии-2021" контракте на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Михеев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев на форуме "Армия-2021" сам выпустил новость на ленту РИА Новости
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021". Михеев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
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безопасность, кубинка, рособоронэкспорт, алабино, патриот, александр михеев, россия
10:47 25.08.2021 (обновлено: 11:11 25.08.2021)
 
Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".
Михеев опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
Новость о заключенном на "Армии-2021" контракте на интеграцию российского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного заказчика сразу стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Михеев был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 10:30Новое оружие России
Комплекс ПВО "Пальма" впервые интегрируют на иностранный корабль
 
БезопасностьКубинкаРособоронэкспортАлабиноПатриотАлександр МихеевРоссия
 
 
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