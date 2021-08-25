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Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом
Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом - РИА Новости, 25.08.2021
Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, находясь под домашним арестом, много читает и занимается... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:40
2021-08-25T20:40
в мире
украина
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, находясь под домашним арестом, много читает и занимается развитием идеологии партии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием."Занимаюсь, я, безусловно, тем, что много читаю, много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии и для последующей и сегодняшней борьбы с властью в интересах наших избирателей. Анализирую политическую и экономическую, социальную ситуации", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.
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в мире, украина, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
20:40 25.08.2021
 
Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом

Лиде "Оппозиционной платформы" Медведчук под домашним арестом занимается развитием идеологии партии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, находясь под домашним арестом, много читает и занимается развитием идеологии партии.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
"Занимаюсь, я, безусловно, тем, что много читаю, много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии и для последующей и сегодняшней борьбы с властью в интересах наших избирателей. Анализирую политическую и экономическую, социальную ситуации", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 19:17
Медведчук заявил, что пока не ознакомился с материалами дела против него
 
В миреУкраинаВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизньИрина Венедиктова
 
 
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