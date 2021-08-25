https://ria.ru/20210825/medvedchuk-1747262534.html

Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом

Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом - РИА Новости, 25.08.2021

Медведчук рассказал, чем занимается под домашним арестом

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, находясь под домашним арестом, много читает и занимается... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:40

2021-08-25T20:40

2021-08-25T20:40

в мире

украина

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что, находясь под домашним арестом, много читает и занимается развитием идеологии партии.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием."Занимаюсь, я, безусловно, тем, что много читаю, много слушаю, много смотрю, много анализирую и делаю определенные выводы. Делаю выводы для идеологии нашей партии и для последующей и сегодняшней борьбы с властью в интересах наших избирателей. Анализирую политическую и экономическую, социальную ситуации", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747252687.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова