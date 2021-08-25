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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/mccartney-1747044416.html
Пол Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles
Пол Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles - РИА Новости, 25.08.2021
Пол Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles
Британский музыкант Пол Маккартни включит ранее не изданные тексты песен The Beatles в свою новую книгу под названием "The Lyrics", сообщает The Guardian. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:51
2021-08-25T02:51
культура
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новости культуры
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музыка
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британский музыкант Пол Маккартни включит ранее не изданные тексты песен The Beatles в свою новую книгу под названием "The Lyrics", сообщает The Guardian. Публикация будет основана на разговорах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Описанная, как "автопортрет в 154 песнях", "The Lyrics" охватит все творческие этапы в карьере знаменитого британца. "Он (Пол Маккартни — Прим. ред.) надолго и внимательно погружается в каждый аспект своей жизни. Я верю, что читатели, как пожилые, так и молодые, будут поражены этой книгой, которая раскроет Пола с другой стороны. Он предстанет крупным литературным деятелем", — прокомментировал Малдун.Издатель Аллен Лейн отметил, что в книгу также войдет текст песни "Tell Me Who He Is" и других произведений. Ранее не публиковавшиеся рукописи были обнаружены в одной из записных книжек Маккартни, датируемой началом 1960-х годов. Как раз, когда она был участником The Beatles.Выпуск "The Lyrics" запланирован на 2 ноября. В нее также войдут и "многие другие сокровища" из архивов Маккартни, в том числе личные фотографии, черновики и рисунки. А текст каждой песни — от "All My Loving" до "Yellow Submarine" будет сопровождаться комментариями музыканта о том, как каждая из них была создана.
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the beatles, пол маккартни, новости культуры, книги, музыка
02:51 25.08.2021
 

Пол Маккартни опубликует ранее неизвестные песни The Beatles

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский"
 Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Британский музыкант Пол Маккартни включит ранее не изданные тексты песен The Beatles в свою новую книгу под названием "The Lyrics", сообщает The Guardian.
Публикация будет основана на разговорах Маккартни с поэтом Полом Малдуном. Описанная, как "автопортрет в 154 песнях", "The Lyrics" охватит все творческие этапы в карьере знаменитого британца.
"Он (Пол Маккартни — Прим. ред.) надолго и внимательно погружается в каждый аспект своей жизни. Я верю, что читатели, как пожилые, так и молодые, будут поражены этой книгой, которая раскроет Пола с другой стороны. Он предстанет крупным литературным деятелем", — прокомментировал Малдун.
Издатель Аллен Лейн отметил, что в книгу также войдет текст песни "Tell Me Who He Is" и других произведений. Ранее не публиковавшиеся рукописи были обнаружены в одной из записных книжек Маккартни, датируемой началом 1960-х годов. Как раз, когда она был участником The Beatles.
Выпуск "The Lyrics" запланирован на 2 ноября. В нее также войдут и "многие другие сокровища" из архивов Маккартни, в том числе личные фотографии, черновики и рисунки. А текст каждой песни — от "All My Loving" до "Yellow Submarine" будет сопровождаться комментариями музыканта о том, как каждая из них была создана.
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