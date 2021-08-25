https://ria.ru/20210825/maski-1747263984.html
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей - РИА Новости, 25.08.2021
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей
Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:53
2021-08-25T20:53
2021-08-25T21:28
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
распространение коронавируса
сергей кравцов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."На федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет, каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать", - заявил он в эфире канала "Россия 24", комментируя предложение об отмене обязательного ношения масок учителями в московских школах.
https://ria.ru/20210824/maski-1747004626.html
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сергей кравцов, вакцинация россиян от covid-19
20:53 25.08.2021 (обновлено: 21:28 25.08.2021)
В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей
Минпросвещения: федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах