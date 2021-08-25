https://ria.ru/20210825/maski-1747263984.html

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей - РИА Новости, 25.08.2021

В Минпросвещения разъяснили ситуацию с масками для учителей

Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:53

2021-08-25T20:53

2021-08-25T21:28

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

распространение коронавируса

сергей кравцов

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570117404_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_699fbc6dff3634c53d039f6d352145cd.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет, надо решать на местах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."На федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет, каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, селе, какие решения принимать", - заявил он в эфире канала "Россия 24", комментируя предложение об отмене обязательного ношения масок учителями в московских школах.

https://ria.ru/20210824/maski-1747004626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сергей кравцов, вакцинация россиян от covid-19