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Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной
Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной - РИА Новости, 25.08.2021
Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной
Сетевые магазины выкладывают товары на полках по планограммам, которые составляет не работник зала, а менеджер. Ему нужно учесть в схеме выкладки требования... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:17
2021-08-25T02:17
общество
рэу имени г. в. плеханова
магазин
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сетевые магазины выкладывают товары на полках по планограммам, которые составляет не работник зала, а менеджер. Ему нужно учесть в схеме выкладки требования производителя или поставщика, особенности покупательского поведения, а также собственные возможности магазина, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По его словам, чаще всего ритейлеры практикуют "правило ротации".По его словам, это правило вполне безобидно, если продавец следит за сроком годности товара. Однако нередко можно столкнуться с ситуацией, когда просроченный товар все еще стоит на полке. Поэтому Чеглов рекомендует перед покупкой всегда проверять срок годности и сохранность упаковки, особенно в магазинах с небольшим трафиком, где продукция реализуется медленнее.Дешевые товары чаще ищут на нижних полках, но они могут оказаться и среди тех, что повыше. Однако собеседник агентства советует быть внимательными с акционными ценниками, а также с дешевыми товарами малознакомых брендов, спрятанными среди уже известных и зарекомендовавших себя.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, магазин, россия
02:17 25.08.2021
 
Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной

Профессор РЭУ Чеглов: перед покупкой продуктов всегда следует проверять срок их годности

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сетевые магазины выкладывают товары на полках по планограммам, которые составляет не работник зала, а менеджер. Ему нужно учесть в схеме выкладки требования производителя или поставщика, особенности покупательского поведения, а также собственные возможности магазина, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По его словам, чаще всего ритейлеры практикуют "правило ротации".
"Продавец размещает на переднем ряду полки товары с истекающим сроком годности, а уже позади него тот товар, что посвежее. Это вполне нормальная практика, позволяющая в сроки распродать товар и снизить товарные потери", - объясняет эксперт.
По его словам, это правило вполне безобидно, если продавец следит за сроком годности товара. Однако нередко можно столкнуться с ситуацией, когда просроченный товар все еще стоит на полке. Поэтому Чеглов рекомендует перед покупкой всегда проверять срок годности и сохранность упаковки, особенно в магазинах с небольшим трафиком, где продукция реализуется медленнее.
Дешевые товары чаще ищут на нижних полках, но они могут оказаться и среди тех, что повыше. Однако собеседник агентства советует быть внимательными с акционными ценниками, а также с дешевыми товарами малознакомых брендов, спрятанными среди уже известных и зарекомендовавших себя.
Покупка продуктов питания - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 02:12
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМагазинРоссия
 
 
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