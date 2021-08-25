https://ria.ru/20210825/magazin-1747125137.html

Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной

Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной - РИА Новости, 25.08.2021

Специалист предупредил, какие полки в магазине лучше обходить стороной

Сетевые магазины выкладывают товары на полках по планограммам, которые составляет не работник зала, а менеджер. Ему нужно учесть в схеме выкладки требования... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T02:17

2021-08-25T02:17

2021-08-25T02:17

общество

рэу имени г. в. плеханова

магазин

россия

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Сетевые магазины выкладывают товары на полках по планограммам, которые составляет не работник зала, а менеджер. Ему нужно учесть в схеме выкладки требования производителя или поставщика, особенности покупательского поведения, а также собственные возможности магазина, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По его словам, чаще всего ритейлеры практикуют "правило ротации".По его словам, это правило вполне безобидно, если продавец следит за сроком годности товара. Однако нередко можно столкнуться с ситуацией, когда просроченный товар все еще стоит на полке. Поэтому Чеглов рекомендует перед покупкой всегда проверять срок годности и сохранность упаковки, особенно в магазинах с небольшим трафиком, где продукция реализуется медленнее.Дешевые товары чаще ищут на нижних полках, но они могут оказаться и среди тех, что повыше. Однако собеседник агентства советует быть внимательными с акционными ценниками, а также с дешевыми товарами малознакомых брендов, спрятанными среди уже известных и зарекомендовавших себя.

https://ria.ru/20210823/magazin-1746787106.html

россия

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общество, рэу имени г. в. плеханова, магазин, россия