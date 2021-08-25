https://ria.ru/20210825/lavrov-1747193668.html
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС
Признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно, любая страна ЕС может это сделать, как уже сделала Венгрия, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:31
2021-08-25T14:31
2021-08-25T14:50
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сан-марино
мексика
евросоюз
сергей лавров
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно, любая страна ЕС может это сделать, как уже сделала Венгрия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается... признания вакцин - конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой в ответ на вопрос о том, возможно ли взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747186246.html
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в мире, сан-марино, мексика, евросоюз, сергей лавров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм
14:31 25.08.2021 (обновлено: 14:50 25.08.2021)
Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС
Глава МИД Лавров: страны ЕС могут признать российские вакцины без официального решения из центра