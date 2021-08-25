https://ria.ru/20210825/lavrov-1747193668.html

Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС

Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС

Признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно, любая страна ЕС может это сделать, как уже сделала Венгрия, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:31

2021-08-25T14:31

2021-08-25T14:50

в мире

сан-марино

мексика

евросоюз

сергей лавров

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746344794_0:104:2596:1564_1920x0_80_0_0_d6e5b096523ddf7d58853b884b0bb8ae.jpg

ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно, любая страна ЕС может это сделать, как уже сделала Венгрия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается... признания вакцин - конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения европейского агентства по лекарственным средствам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой в ответ на вопрос о том, возможно ли взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747186246.html

сан-марино

мексика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сан-марино, мексика, евросоюз, сергей лавров, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм