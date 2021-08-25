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Лавров прокомментировал отказ крымчанам в шенгенских визах
Лавров прокомментировал отказ крымчанам в шенгенских визах - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров прокомментировал отказ крымчанам в шенгенских визах
Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:58
2021-08-25T14:41
сергей лавров
политика
республика крым
евросоюз
санкции
россия
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Если же это была аннексия, как заявляют на Западе, то тогда тоже непонятно, за что наказывают крымчан, отметил министр."Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма - ред.) наказывать? То есть с какой стороны ни посмотри, ...крымчан наказывают ни за что", - резюмировал Лавров.
https://ria.ru/20210621/balbek-1737931192.html
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сергей лавров, политика, республика крым, евросоюз, санкции, россия
13:58 25.08.2021 (обновлено: 14:41 25.08.2021)
 
Лавров прокомментировал отказ крымчанам в шенгенских визах

Лавров об отказе ЕС давать визы крымчанам: людей наказывают за их политические взгляды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
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Если же это была аннексия, как заявляют на Западе, то тогда тоже непонятно, за что наказывают крымчан, отметил министр.
"Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма - ред.) наказывать? То есть с какой стороны ни посмотри, ...крымчан наказывают ни за что", - резюмировал Лавров.
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