https://ria.ru/20210825/kukabary-1747196796.html

В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры

В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры - РИА Новости, 25.08.2021

В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры

Пару необычных птиц – смеющихся кукабарр – привезли из Германии в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:37

2021-08-25T16:37

2021-08-25T16:38

туризм

германия

нижний новгород

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Пару необычных птиц – смеющихся кукабарр – привезли из Германии в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка.Птица получила свое название за издаваемые звуки, похожие на человеческий хохот. Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио, он используется в саундтреках к фильмам и телепередачам про джунгли."Самец и самка уже освоились на новом месте и даже пробуют встречать посетителей своим необычным "приветствием"... Так птицы общаются между собой и обозначают границы своей территории", - говорится в сообщении.Смеющиеся кукабарры – спокойные и общительные, довольно быстро привыкают к человеку. Со временем птица становится практически ручной и способна узнавать тех, кто за ней ухаживает.

https://ria.ru/20210825/otdykh-1747150233.html

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германия, нижний новгород, новости - туризм