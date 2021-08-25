https://ria.ru/20210825/kukabary-1747196796.html
В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры
В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры - РИА Новости, 25.08.2021
В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры
Пару необычных птиц – смеющихся кукабарр – привезли из Германии в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:37
2021-08-25T16:37
2021-08-25T16:38
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Пару необычных птиц – смеющихся кукабарр – привезли из Германии в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка.Птица получила свое название за издаваемые звуки, похожие на человеческий хохот. Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио, он используется в саундтреках к фильмам и телепередачам про джунгли."Самец и самка уже освоились на новом месте и даже пробуют встречать посетителей своим необычным "приветствием"... Так птицы общаются между собой и обозначают границы своей территории", - говорится в сообщении.Смеющиеся кукабарры – спокойные и общительные, довольно быстро привыкают к человеку. Со временем птица становится практически ручной и способна узнавать тех, кто за ней ухаживает.
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германия, нижний новгород, новости - туризм
16:37 25.08.2021 (обновлено: 16:38 25.08.2021)
В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры
В зоопарке в Нижнем Новгороде появились смеющиеся кукабарры
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Пару необычных птиц – смеющихся кукабарр – привезли из Германии в зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба зоопарка.
Птица получила свое название за издаваемые звуки, похожие на человеческий хохот. Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио, он используется в саундтреках к фильмам и телепередачам про джунгли.
"Самец и самка уже освоились на новом месте и даже пробуют встречать посетителей своим необычным "приветствием"... Так птицы общаются между собой и обозначают границы своей территории", - говорится в сообщении.
Смеющиеся кукабарры – спокойные и общительные, довольно быстро привыкают к человеку. Со временем птица становится практически ручной и способна узнавать тех, кто за ней ухаживает.