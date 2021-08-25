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Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь
Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.08.2021
Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:35
2021-08-25T18:49
в мире
куба
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля."Мигель Диас-Канель от имени всех граждан республики выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты, медицинские материалы и оборудование", - говорится в сообщении.Президент Кубы отметил, что эта помощь особо востребована на Кубе в условиях трудной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления.Президенты обсудили конкретные аспекты дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных проектов, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Они условились продолжать диалог по различным каналам.
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в мире, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, россия
18:35 25.08.2021 (обновлено: 18:49 25.08.2021)
 
Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Президент Кубы в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
"Мигель Диас-Канель от имени всех граждан республики выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты, медицинские материалы и оборудование", - говорится в сообщении.
Президент Кубы отметил, что эта помощь особо востребована на Кубе в условиях трудной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления.
"В этой связи с обеих сторон акцентирован стратегический характер российско-кубинского партнерства, опирающегося на давние традиции дружбы и взаимной поддержки", - добавляется в сообщении.
Президенты обсудили конкретные аспекты дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных проектов, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Они условились продолжать диалог по различным каналам.
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В миреКубаВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесРоссия
 
 
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