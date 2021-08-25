https://ria.ru/20210825/kuba-1747245760.html

Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.08.2021

Президент Кубы поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:35

2021-08-25T18:35

2021-08-25T18:49

в мире

куба

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля."Мигель Диас-Канель от имени всех граждан республики выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты, медицинские материалы и оборудование", - говорится в сообщении.Президент Кубы отметил, что эта помощь особо востребована на Кубе в условиях трудной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления.Президенты обсудили конкретные аспекты дальнейшего развития сотрудничества и реализации совместных проектов, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Они условились продолжать диалог по различным каналам.

https://ria.ru/20210813/sanktsii-1745676021.html

куба

россия

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в мире, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, россия