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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747272873.html
Белый дом подтвердил, что Байден получил доклад о происхождении COVID-19
Белый дом подтвердил, что Байден получил доклад о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Белый дом подтвердил, что Байден получил доклад о происхождении COVID-19
Президент США Джо Байден получил секретный доклад и сопутствующий брифинг разведки о происхождении коронавируса, подтвердила официальный представитель Белого... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T23:22
2021-08-25T23:23
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден получил секретный доклад и сопутствующий брифинг разведки о происхождении коронавируса, подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Позвольте мне подтвердить, что он не просто получил копию, но и брифинг вчера", - сказала она в ходе брифинга для прессы.Псаки отказалась раскрывать содержание документа, предложив дождаться выпуска несекретной версии.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что доклад не содержит конкретных выводов о происхождении коронавируса и не дает однозначного ответа на вопрос, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса или же "сбежал" из лаборатории в Китае"."Президент... хочет докопаться до сути и, конечно, сохранить больше жизней", - сказала Псаки.
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741665162.html
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:22 25.08.2021 (обновлено: 23:23 25.08.2021)
 
Белый дом подтвердил, что Байден получил доклад о происхождении COVID-19

Представитель Белого дома Псаки: Байден получил секретный доклад разведки о происхождении COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден получил секретный доклад и сопутствующий брифинг разведки о происхождении коронавируса, подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Позвольте мне подтвердить, что он не просто получил копию, но и брифинг вчера", - сказала она в ходе брифинга для прессы.
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Псаки отказалась раскрывать содержание документа, предложив дождаться выпуска несекретной версии.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что доклад не содержит конкретных выводов о происхождении коронавируса и не дает однозначного ответа на вопрос, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса или же "сбежал" из лаборатории в Китае".
"Президент... хочет докопаться до сути и, конечно, сохранить больше жизней", - сказала Псаки.
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