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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747160277.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Москве - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:35
2021-08-25T11:35
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Москве - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Республика Алтай - 0,13%, 3. Республика Бурятия - 0,17%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 25.08.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве — 0,09%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Москве - 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Республика Алтай - 0,13%, 3. Республика Бурятия - 0,17%", - говорится в сообщении.
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