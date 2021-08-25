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В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.08.2021
В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 536, до 6 804 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:32
2021-08-25T11:32
2021-08-25T13:31
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 536, до 6 804 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 804 910 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 25.08.2021 (обновлено: 13:31 25.08.2021)
В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом