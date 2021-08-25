https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747159499.html

В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 25.08.2021

В России выявили 19 536 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 536, до 6 804 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:32

2021-08-25T11:32

2021-08-25T13:31

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 19 536, до 6 804 910, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 536 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 804 910 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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