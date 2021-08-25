https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747140068.html

Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19

Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19

Средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом в России выросла по сравнению с показателями прошлого года, пишет РБК. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:37

2021-08-25T09:37

2021-08-25T11:56

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом в России выросла по сравнению с показателями прошлого года, пишет РБК.Так, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на лечение одного больного COVID-19 в 2021-м в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году на это требовалось около 115 тысяч. Госпитализация для неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.Всего за первую половину этого года на лечение зараженных коронавирусом потратили 218 миллиардов рублей, из них 208,8 миллиарда — на оказание помощи в условиях стационара. Затраты на второе полугодие фонд предварительно оценивает в сумму около 111 миллиардов.Вчера в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч новых случаев COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 6 785 374 заразившихся. Темп прироста составляет 0,28%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/koronavirus-1747045188.html

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2021

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