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https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747140068.html
Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19
Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19
Средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом в России выросла по сравнению с показателями прошлого года, пишет РБК. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:37
2021-08-25T11:56
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом в России выросла по сравнению с показателями прошлого года, пишет РБК.Так, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на лечение одного больного COVID-19 в 2021-м в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году на это требовалось около 115 тысяч. Госпитализация для неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.Всего за первую половину этого года на лечение зараженных коронавирусом потратили 218 миллиардов рублей, из них 208,8 миллиарда — на оказание помощи в условиях стационара. Затраты на второе полугодие фонд предварительно оценивает в сумму около 111 миллиардов.Вчера в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч новых случаев COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 6 785 374 заразившихся. Темп прироста составляет 0,28%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:37 25.08.2021 (обновлено: 11:56 25.08.2021)
 
Власти раскрыли среднюю стоимость лечения пациента с COVID-19

Фонд обязательного медицинского страхования посчитал среднюю стоимость лечения пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом в России выросла по сравнению с показателями прошлого года, пишет РБК.
Так, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на лечение одного больного COVID-19 в 2021-м в среднем уходит 135,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году на это требовалось около 115 тысяч. Госпитализация для неинфекционных пациентов оказалась намного дешевле — 41,5 тысячи рублей.
Всего за первую половину этого года на лечение зараженных коронавирусом потратили 218 миллиардов рублей, из них 208,8 миллиарда — на оказание помощи в условиях стационара. Затраты на второе полугодие фонд предварительно оценивает в сумму около 111 миллиардов.
Вчера в России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч новых случаев COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 6 785 374 заразившихся. Темп прироста составляет 0,28%.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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