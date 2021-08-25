https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747126364.html

В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:12

2021-08-25T03:12

2021-08-25T03:12

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

наталья пшеничная

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются", - сказала Пшеничная.Она отметила, что у одних людей эти признаки проходят быстрее, в течение нескольких дней или недель, у других длятся месяцами - все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1747028681.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, наталья пшеничная