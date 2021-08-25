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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747126364.html
В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:12
2021-08-25T03:12
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
наталья пшеничная
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются", - сказала Пшеничная.Она отметила, что у одних людей эти признаки проходят быстрее, в течение нескольких дней или недель, у других длятся месяцами - все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, наталья пшеничная
03:12 25.08.2021
 
В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19

Инфекционист Пшеничная: после COVID-19 возможны проблемы с памятью и заторможенность

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пациенты после коронавирусной инфекции жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений, у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются", - сказала Пшеничная.
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Она отметила, что у одних людей эти признаки проходят быстрее, в течение нескольких дней или недель, у других длятся месяцами - все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Наталья Пшеничная
 
 
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