17:00 25.08.2021 (обновлено: 17:04 25.08.2021)
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ
CNN: Американские военные полагают, что боевики ИГИЛ* планируют серию атак на аэропорт Кабула
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГИЛ ("Исламское государство"*) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
"США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) способна и планирует совершить серию атак", - цитирует телеканал своего собеседника.
По информации телеканала, в Пентагоне обеспокоены возросшим потоком угроз со стороны ИГИЛ* совершить нападение в толпе людей, ожидающих возможности попасть в кабульский аэропорт для эвакуации. Эта обеспокоенность еще больше усилилась на фоне новостей о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула недавно сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу ИГИЛ*, указывает телеканал.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
24 августа, 18:26В мире"Талибан"* обвинил США в хаосе в аэропорту Кабула