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https://ria.ru/20210825/kabul-1747225951.html
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2021
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ
Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГИЛ ("Исламское государство"*) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:00
2021-08-25T17:04
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
исламское государство
россия
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГИЛ ("Исламское государство"*) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне."США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) способна и планирует совершить серию атак", - цитирует телеканал своего собеседника.По информации телеканала, в Пентагоне обеспокоены возросшим потоком угроз со стороны ИГИЛ* совершить нападение в толпе людей, ожидающих возможности попасть в кабульский аэропорт для эвакуации. Эта обеспокоенность еще больше усилилась на фоне новостей о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула недавно сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу ИГИЛ*, указывает телеканал.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210825/tadzhikistan-1747222029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kabul-1747088146.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, россия
17:00 25.08.2021 (обновлено: 17:04 25.08.2021)
 
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ

CNN: Американские военные полагают, что боевики ИГИЛ* планируют серию атак на аэропорт Кабула

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГИЛ ("Исламское государство"*) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
"США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) способна и планирует совершить серию атак", - цитирует телеканал своего собеседника.
Люди у забора на территории аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:45Захват власти в Афганистане талибами
Российские военные эвакуировали граждан Таджикистана из Кабула
По информации телеканала, в Пентагоне обеспокоены возросшим потоком угроз со стороны ИГИЛ* совершить нападение в толпе людей, ожидающих возможности попасть в кабульский аэропорт для эвакуации. Эта обеспокоенность еще больше усилилась на фоне новостей о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула недавно сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу ИГИЛ*, указывает телеканал.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:26В мире
"Талибан"* обвинил США в хаосе в аэропорту Кабула
 
В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАИсламское государствоРоссия
 
 
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