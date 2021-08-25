https://ria.ru/20210825/istoriya-1747229870.html
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению - РИА Новости, 25.08.2021
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению
Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
общество
владимир путин
владимир мединский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733305336_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d96221bf6a124328a4c71b60834b60e7.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать технологии манипуляций историческими фактами, заявил глава комиссии, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Ранее президент России Владимир Путин своим указом поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Комиссия создается "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Мединский назначен председателем комиссии."Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021"."Пока мы все отмалчивались "в тряпочку", пока все "девяностые" экспериментировали с преподаванием в школе по сотне взаимоисключающих учебников истории, написанных под копирку на иностранные гранты, выросло целое поколение, воспитанное на сознательной лжи, на манипуляциях с фактами", - добавил Мединский.История - не только наука о прошлом, но также наука о настоящем и будущем, подчеркнул он."Каким будет наше будущее, во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок", - сказал Мединский."Нам нужны не "оловянные солдатики" с уровнем знания своей френд-ленты в соцсетях, нам нужны люди, способные мыслить не в двоичной системе простых ответов да/нет и черное/белое, а люди с развитым критическим мышлением, способные отличить факт от его интерпретации, а знание – от мнения", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210805/istoriya-1744400959.html
https://ria.ru/20210730/istoriya-1743697646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733305336_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fe6800f17b88ef778c965e644b59ffde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, владимир мединский, россия
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению
Глава РВИО Владимир Мединский рассказал, чем будет заниматься комиссия по историческому просвещению
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости.
Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать технологии манипуляций историческими фактами, заявил глава комиссии, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
.
Ранее президент России Владимир Путин
своим указом поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Комиссия создается "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Мединский назначен председателем комиссии.
"Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России
, отрицателей и хулителей памяти", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".
"Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле", - отметил Мединский.
"Пока мы все отмалчивались "в тряпочку", пока все "девяностые" экспериментировали с преподаванием в школе по сотне взаимоисключающих учебников истории, написанных под копирку на иностранные гранты, выросло целое поколение, воспитанное на сознательной лжи, на манипуляциях с фактами", - добавил Мединский.
История - не только наука о прошлом, но также наука о настоящем и будущем, подчеркнул он.
"Каким будет наше будущее, во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок", - сказал Мединский.
"Нам нужны не "оловянные солдатики" с уровнем знания своей френд-ленты в соцсетях, нам нужны люди, способные мыслить не в двоичной системе простых ответов да/нет и черное/белое, а люди с развитым критическим мышлением, способные отличить факт от его интерпретации, а знание – от мнения", - резюмировал он.