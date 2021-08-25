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Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению - РИА Новости, 25.08.2021
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению
Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
общество
владимир путин
владимир мединский
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать технологии манипуляций историческими фактами, заявил глава комиссии, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Ранее президент России Владимир Путин своим указом поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Комиссия создается "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Мединский назначен председателем комиссии."Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021"."Пока мы все отмалчивались "в тряпочку", пока все "девяностые" экспериментировали с преподаванием в школе по сотне взаимоисключающих учебников истории, написанных под копирку на иностранные гранты, выросло целое поколение, воспитанное на сознательной лжи, на манипуляциях с фактами", - добавил Мединский.История - не только наука о прошлом, но также наука о настоящем и будущем, подчеркнул он."Каким будет наше будущее, во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок", - сказал Мединский."Нам нужны не "оловянные солдатики" с уровнем знания своей френд-ленты в соцсетях, нам нужны люди, способные мыслить не в двоичной системе простых ответов да/нет и черное/белое, а люди с развитым критическим мышлением, способные отличить факт от его интерпретации, а знание – от мнения", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210805/istoriya-1744400959.html
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общество, владимир путин, владимир мединский, россия
17:19 25.08.2021
 
Мединский рассказал о работе комиссии по историческому просвещению

Глава РВИО Владимир Мединский рассказал, чем будет заниматься комиссия по историческому просвещению

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский выступает в рамках трехдневного просветительского марафона общества "Новое Знание" в Москве
Помощник президента РФ Владимир Мединский выступает в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Новая комиссия по историческому просвещению будет работать над улучшением качества преподавания и популяризации истории в российских школах и разоблачать технологии манипуляций историческими фактами, заявил глава комиссии, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Комиссия создается "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории". Мединский назначен председателем комиссии.
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"Я вижу будущую деятельность межведомственной комиссии не в обороне против клеветников России, отрицателей и хулителей памяти", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".
"Я вижу будущую деятельность комиссии в улучшении качества преподавания и популяризации истории на всех уровнях школ, в активной контрпропаганде, наступлении на невежество, в разоблачении технологии манипуляций историческими фактами. Это и есть историческое просвещение в широком смысле", - отметил Мединский.
"Пока мы все отмалчивались "в тряпочку", пока все "девяностые" экспериментировали с преподаванием в школе по сотне взаимоисключающих учебников истории, написанных под копирку на иностранные гранты, выросло целое поколение, воспитанное на сознательной лжи, на манипуляциях с фактами", - добавил Мединский.
История - не только наука о прошлом, но также наука о настоящем и будущем, подчеркнул он.
"Каким будет наше будущее, во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок", - сказал Мединский.
"Нам нужны не "оловянные солдатики" с уровнем знания своей френд-ленты в соцсетях, нам нужны люди, способные мыслить не в двоичной системе простых ответов да/нет и черное/белое, а люди с развитым критическим мышлением, способные отличить факт от его интерпретации, а знание – от мнения", - резюмировал он.
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