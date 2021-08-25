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"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана

"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана - РИА Новости, 25.08.2021

"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:18

2021-08-25T14:18

2021-08-25T14:19

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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново, сообщается на сайте Кинешемской епархии.В январе 2021 года церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия, признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Решение подлежало утверждению патриархом Кириллом."Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение высшего общецерковного суда Русской православной церкви об извержении из священного сана схиархимандрита Иоанникия (Ивана Даниловича Ефименко)", - говорится в сообщении епархии.В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

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иваново, ивановская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия