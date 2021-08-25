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Религия
https://ria.ru/20210825/ioannikiy-1747191196.html
"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана
"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана - РИА Новости, 25.08.2021
"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:18
2021-08-25T14:19
религия
иваново
ивановская область
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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россия
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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново, сообщается на сайте Кинешемской епархии.В январе 2021 года церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия, признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Решение подлежало утверждению патриархом Кириллом."Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение высшего общецерковного суда Русской православной церкви об извержении из священного сана схиархимандрита Иоанникия (Ивана Даниловича Ефименко)", - говорится в сообщении епархии.В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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иваново, ивановская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:18 25.08.2021 (обновлено: 14:19 25.08.2021)
 

"Старца" Иоанникия из Чихачево окончательно лишили сана

© Фото : группа "чихачево †схиархимандрит о.Иоанникий†" в VKНастоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий
Настоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : группа "чихачево †схиархимандрит о.Иоанникий†" в VK
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении сана схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) из скандальной общины в селе Чихачево под Иваново, сообщается на сайте Кинешемской епархии.
В январе 2021 года церковный суд Кинешемской епархии, рассмотрев дело схиархимандрита Иоанникия, признал его виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов и постановил извергнуть его из сана. Решение подлежало утверждению патриархом Кириллом.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение высшего общецерковного суда Русской православной церкви об извержении из священного сана схиархимандрита Иоанникия (Ивана Даниловича Ефименко)", - говорится в сообщении епархии.
В начале октября 2020 года депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. В ноябре того же года СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода – верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, у Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и 2 миллиона рублей, не имеющих отношения к имуществу РПЦ.
Ночная служба в храме Царя-мученика Николая в Чихачево - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 08:00Религия
"Мы — последний оплот России!" Что скрывает секта старца Иоанникия
В СУСК РФ по Ивановской области РИА Новости уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
 
РелигияИвановоИвановская областьГенеральная прокуратура РФГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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