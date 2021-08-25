https://ria.ru/20210825/gosizmena-1747149724.html
Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене
Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене - РИА Новости, 25.08.2021
Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене
Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в государственной измене из-за участия в международном проекте, сообщил РИА Новости его адвокат Иван... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:43
2021-08-25T10:43
2021-08-25T10:43
происшествия
иван павлов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
цаги имени н. е. жуковского
россия
анатолий губанов
валерий голубкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728063919_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_91d07204567bcb9f9b223c061cd14745.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в государственной измене из-за участия в международном проекте, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.Голубкин был арестован 12 апреля по статье 275 УК РФ (госизмена). Официально фабула этого дела традиционно не раскрывается из-за секретности."Государственную измену чекисты усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте по контракту, заключённому между ЦАГИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе", - сказал адвокат.Он отметил, что на все отчёты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации. "Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", - добавил Павлов.Он напомнил, что Голубкин, которому завтра исполнится 69 лет, - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий – в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.В конце минувшего года был арестован по делу о госизмене его коллега по институту - Анатолий Губанов, также совмещавший преподавание в МФТИ с научной работой в ЦАГИ. Оба ученых занимаются темами работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, но связаны ли их уголовные дела, на данный момент неясно.Как заявлял РИА Новости информированный источник, следствие ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles).
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html
https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728063919_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_14be2f7fa786fa7217737fb10cbcc4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), цаги имени н. е. жуковского, россия, анатолий губанов, валерий голубкин
Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене
Адвокат рассказал, за что профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в госизмене
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Ученого ЦАГИ
и профессора МФТИ Валерия Голубкина
обвинили в государственной измене из-за участия в международном проекте, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
Голубкин был арестован 12 апреля по статье 275 УК РФ
(госизмена). Официально фабула этого дела традиционно не раскрывается из-за секретности.
"Государственную измену чекисты усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте по контракту, заключённому между ЦАГИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе", - сказал адвокат.
Он отметил, что на все отчёты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации. "Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", - добавил Павлов.
Он напомнил, что Голубкин, которому завтра исполнится 69 лет, - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.
Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий – в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.
В конце минувшего года был арестован по делу о госизмене его коллега по институту - Анатолий Губанов
, также совмещавший преподавание в МФТИ с научной работой в ЦАГИ. Оба ученых занимаются темами работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, но связаны ли их уголовные дела, на данный момент неясно.
Как заявлял РИА Новости информированный источник, следствие ФСБ
обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles).