https://ria.ru/20210825/gosizmena-1747149724.html

Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене

Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене - РИА Новости, 25.08.2021

Адвокат рассказал, за что ученого Голубкина обвинили в госизмене

Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в государственной измене из-за участия в международном проекте, сообщил РИА Новости его адвокат Иван... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:43

2021-08-25T10:43

2021-08-25T10:43

происшествия

иван павлов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

цаги имени н. е. жуковского

россия

анатолий губанов

валерий голубкин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ученого ЦАГИ и профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в государственной измене из-за участия в международном проекте, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.Голубкин был арестован 12 апреля по статье 275 УК РФ (госизмена). Официально фабула этого дела традиционно не раскрывается из-за секретности."Государственную измену чекисты усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте по контракту, заключённому между ЦАГИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе", - сказал адвокат.Он отметил, что на все отчёты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации. "Защита настаивает, что в его действиях отсутствует состав преступления", - добавил Павлов.Он напомнил, что Голубкин, которому завтра исполнится 69 лет, - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.Ученый занимается проблематикой гиперзвуковых технологий – в научной электронной библиотеке Elibrary значится 119 публикаций с его участием.В конце минувшего года был арестован по делу о госизмене его коллега по институту - Анатолий Губанов, также совмещавший преподавание в МФТИ с научной работой в ЦАГИ. Оба ученых занимаются темами работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, но связаны ли их уголовные дела, на данный момент неясно.Как заявлял РИА Новости информированный источник, следствие ФСБ обвиняет Губанова в передаче одной из европейских стран секретных сведений в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-Speed Experimental Fly Vehicles).

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/shpiony-1729712508.html

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), цаги имени н. е. жуковского, россия, анатолий губанов, валерий голубкин