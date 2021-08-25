https://ria.ru/20210825/gerkulanum-1747233179.html

Ученые установили различия в рационе мужчин и женщин в Древнем Риме

Ученые установили различия в рационе мужчин и женщин в Древнем Риме - РИА Новости, 25.08.2021

Ученые установили различия в рационе мужчин и женщин в Древнем Риме

На основе изотопного анализа костей жителей города Геркуланума, погибших во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, ученые восстановили состав рациона... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:00

2021-08-25T21:00

2021-08-25T21:00

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На основе изотопного анализа костей жителей города Геркуланума, погибших во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, ученые восстановили состав рациона питания в этом регионе Древнего Рима. Оказалось, что мужчины и женщины в то время питались по-разному: мужчины ели больше рыбы и злаков, а женщины — мяса, яиц и молочных продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Британские ученые из Центра биоархеологии Йоркского университета вместе с коллегами из Италии и США изучили состав белков костей 17 взрослых людей — 11 мужчин и шести женщин, найденных в прибрежной зоне вблизи древнего города Геркуланум, недалеко от Помпеи. Всего в каменных сводах береговой линии археологи обнаружили останки 340 человек, которые здесь пытались спастись от извержения вулкана, но оказались погребенными под толщей пирокластического потока.Измерив изотопные отношения углерода и азота в аминокислотах костей, авторы смогли с беспрецедентной детальностью реконструировать рацион большой группы людей, живших и умерших одновременно."Останки тех, кто погиб в Геркулануме в 79 году нашей эры, предлагают уникальную возможность изучить образ жизни древнего сообщества,", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора археологии Оливера Крейга (Oliver Craig), директора Центра биоархеологии."Исторические источники часто ссылаются на неравный доступ к продуктам питания в римском обществе, но редко предоставляют прямую или количественную информацию, — продолжает ученый. — Мы обнаружили значительные различия в пропорциях морской и наземной пищи, потребляемой мужчинами и женщинами, подтверждающие, что доступ к пище был дифференцированным в зависимости от пола".По оценкам исследователей, мужчины, по сравнению с женщинами того же возраста, получали примерно на 50 процентов больше диетического белка из морепродуктов, а также более высокую долю злаков. У женщин в рационе было больше продуктов животного происхождения, местных фруктов и овощей.Гендерные различия в доступе к пище, возможно, были связаны с разными занятиями мужчин и женщин, культурными запретами или ограничениями, а также неравномерным распределением власти, считают ученые."Мы знаем, что у мужчин в Геркулануме и в Италии римского периода в целом был больший доступ к морской рыбе, чем у женщин, — говорит первый автор статьи аспирантка Сильвия Сончин (Silvia Soncin). — Мужчины занимались рыболовством и морской деятельностью, они занимали более привилегированное положение в обществе и были освобождены от рабства".Ученые считают, что рыба и морепродукты в целом составляли в рационе питания жителей древнего Геркуланума большую долю по сравнению со средней современной средиземноморской диетой, в которой преобладают продукты животного происхождения. В то же время, зерновые в той и другой диетах присутствуют примерно в равных количествах.

https://ria.ru/20210729/sobaki-1743486811.html

https://ria.ru/20210727/ogon-1743085154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, италия, здоровье, помпеи, социология, генетика, археология