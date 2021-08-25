https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html

"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком — 2"

"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 25.08.2021

"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком — 2"

"Оператор ГТС Украины" намерен предложить свои услуги, чтобы "Северный поток — 2" выполнил условия газовой директивы ЕС, заявил глава компании Сергей Макогон. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:24

2021-08-25T17:24

2021-08-25T17:51

в мире

германия

владимир путин

газпром

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wintershall

северный поток — 2

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" намерен предложить свои услуги, чтобы "Северный поток — 2" выполнил условия газовой директивы ЕС, заявил глава компании Сергей Макогон."Предложим наши услуги <...> как реально независимый от России оператор ГТС", — написал он на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей.Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Они гласят, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Макогон отметил, что это решение — именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах.Сама Nord Stream 2 AG еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора трубопровода. С отказом суда она не согласна."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".

https://ria.ru/20210825/potok-1747165458.html

германия

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-25T17:24 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, владимир путин, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, оператор гтс украины, сергей макогон, россия