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"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков

"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021

"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков

"Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:50

2021-08-25T12:50

2021-08-25T12:50

в мире

европа

дмитрий песков

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, по-прежнему не согласна с этой позицией."Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток — 2" - это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по "Северному потоку — 2".

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-25T12:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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