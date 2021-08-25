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"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков
"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков
"Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:50
2021-08-25T12:50
в мире
европа
дмитрий песков
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, по-прежнему не согласна с этой позицией."Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток — 2" - это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по "Северному потоку — 2".
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, европа, дмитрий песков, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, видео
"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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12:50 25.08.2021
 
"Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: "Северный поток — 2" обеспечит энергобезопасность всей Европы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" - исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, по-прежнему не согласна с этой позицией.
"Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток — 2" - это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по "Северному потоку — 2".
 
В миреЕвропаДмитрий ПесковСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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