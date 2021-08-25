https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747269552.html

Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула

Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула - РИА Новости, 25.08.2021

Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула

Военно-воздушные силы Дании завершили эвакуацию из Афганистана, в общей сложности из страны вывезли более тысячи человек, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:09

2021-08-25T22:09

2021-08-25T22:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

дания

нато

панджшер (провинция)

россия

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МУРМАНСК, 25 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании завершили эвакуацию из Афганистана, в общей сложности из страны вывезли более тысячи человек, сообщило министерство обороны королевства."Последний датский самолет Hercules вылетел из Кабула. С 15 августа ВВС Дании вывезли из Афганистана более тысячи человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди эвакуированных - работники посольства в Кабуле, члены их семей, бывшие переводчики, граждане Дании и некоторых других стран.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html

сша

дания

панджшер (провинция)

россия

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в мире, сша, дания, нато, панджшер (провинция), россия