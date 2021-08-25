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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747269552.html
Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула
Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула
Военно-воздушные силы Дании завершили эвакуацию из Афганистана, в общей сложности из страны вывезли более тысячи человек, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:09
2021-08-25T22:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
дания
нато
панджшер (провинция)
россия
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МУРМАНСК, 25 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании завершили эвакуацию из Афганистана, в общей сложности из страны вывезли более тысячи человек, сообщило министерство обороны королевства."Последний датский самолет Hercules вылетел из Кабула. С 15 августа ВВС Дании вывезли из Афганистана более тысячи человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди эвакуированных - работники посольства в Кабуле, члены их семей, бывшие переводчики, граждане Дании и некоторых других стран.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html
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в мире, сша, дания, нато, панджшер (провинция), россия
22:09 25.08.2021
 
Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула

Министерство обороны королевства Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула

© Фото : Carl MontgomeryМеждународный аэропорт Кабула
Международный аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Carl Montgomery
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МУРМАНСК, 25 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании завершили эвакуацию из Афганистана, в общей сложности из страны вывезли более тысячи человек, сообщило министерство обороны королевства.
"Последний датский самолет Hercules вылетел из Кабула. С 15 августа ВВС Дании вывезли из Афганистана более тысячи человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди эвакуированных - работники посольства в Кабуле, члены их семей, бывшие переводчики, граждане Дании и некоторых других стран.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
Люди пытаются попасть в международный аэропорт в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 21:16Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАДанияНАТОПанджшер (провинция)Россия
 
 
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