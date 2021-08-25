https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 25.08.2021
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:07
2021-08-25T21:07
2021-08-25T21:19
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747255144_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_2b2ab231bfb1f9ec499cea534c24c8f6.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.На ролике мужчина дает признательные показания.Ребенок ушел 30 июня на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулся. После этого волонтеры с помощью полиции и Следственного комитета начали поиски девочки. Ее тело нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.Эксперты обнаружили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на ее теле.Расследование преступления ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/tyumen-1747250557.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747255144_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_702525b902ec89c2e227dbffb660304c.jpg
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ
МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался
2021-08-25T21:07
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
21:07 25.08.2021 (обновлено: 21:19 25.08.2021)
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени