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Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 25.08.2021
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:07
2021-08-25T21:19
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.На ролике мужчина дает признательные показания.Ребенок ушел 30 июня на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулся. После этого волонтеры с помощью полиции и Следственного комитета начали поиски девочки. Ее тело нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.Эксперты обнаружили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на ее теле.Расследование преступления ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/tyumen-1747250557.html
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60
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ
МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
21:07 25.08.2021 (обновлено: 21:19 25.08.2021)
 
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.
На ролике мужчина дает признательные показания.
"Задержан за убийство несовершеннолетней", — заявляет он.
Ребенок ушел 30 июня на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулся. После этого волонтеры с помощью полиции и Следственного комитета начали поиски девочки. Ее тело нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.
Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.
Эксперты обнаружили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на ее теле.
Расследование преступления ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 19:07В России
Источник: вероятный убийца школьницы в Тюмени работал в полиции
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девочки в Тюмени
 
 
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