https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 25.08.2021

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:07

2021-08-25T21:07

2021-08-25T21:19

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747255144_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_2b2ab231bfb1f9ec499cea534c24c8f6.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МВД показало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.На ролике мужчина дает признательные показания.Ребенок ушел 30 июня на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулся. После этого волонтеры с помощью полиции и Следственного комитета начали поиски девочки. Ее тело нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.Эксперты обнаружили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на ее теле.Расследование преступления ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/tyumen-1747250557.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался 2021-08-25T21:07 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени