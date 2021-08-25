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Донорами антиковидной плазмы стали 25,5 тысячи москвичей
Донорами антиковидной плазмы стали 25,5 тысячи москвичей - РИА Новости, 25.08.2021
Донорами антиковидной плазмы стали 25,5 тысячи москвичей
Донорами плазмы с антителами за полтора года стали 25,5 тысячи москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в "ВКонтакте". РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:13
2021-08-25T15:13
2021-08-25T15:13
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Донорами плазмы с антителами за полтора года стали 25,5 тысячи москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в "ВКонтакте"."За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от COVID-19. В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят ковид. По наблюдениям врачей, у них растут шансы выздороветь", - написал Собянин.Мэр отметил, что будут увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы в два раза.Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, правительство Москвы увеличит мощности горячей линии для доноров плазмы до 130 тысяч звонков в месяц, на эти цели из бюджета города будет выделено 16,7 миллиона рублей. За полтора года работы операторы "горячей линии" обработали свыше 1 миллиона 20 тысяч звонков. Более одного раза плазму сдали 4 678 человек, заготовлено 19 354 литра плазмы, проведено 17 337 переливаний."Результаты исследований московских врачей говорят о том, что введение донорской плазмы увеличивает выживаемость пациентов с тяжелым течением болезни на 19% и существенно сокращает необходимость перевода пациентов на искусственное поддержание дыхания с помощью аппаратов ИВЛ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210713/plazma-1741020463.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Донорами антиковидной плазмы стали 25,5 тысячи москвичей
Мэр Москвы Собянин: донорами плазмы с антителами за полтора года стали 25,5 тысячи москвичей