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В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 25.08.2021
В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил об ухудшении... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:09
2021-08-25T20:09
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил об ухудшении обстановки на линии соприкосновения.По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за период с 20 июля по 25 августа украинские силовики 130 раз обстреляли территорию ДНР, 53 случая были с применением тяжелого вооружения. Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:09 25.08.2021
 
В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Представитель ДНР Никоноров: на линии соприкосновения растет количество жертв обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил об ухудшении обстановки на линии соприкосновения.
"Обстановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться – растет количество жертв обстрелов, разрушенных домов и объектов гражданской инфраструктуры. В условиях неработающего координационного механизма, о полноценном запуске которого мы пытаемся договориться уже почти год, украинская сторона занимается "замыливанием" работы", - сказал Никоноров журналистам.
По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за период с 20 июля по 25 августа украинские силовики 130 раз обстреляли территорию ДНР, 53 случая были с применением тяжелого вооружения. Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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