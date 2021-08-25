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В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры

В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры - РИА Новости, 25.08.2021

В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры

Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:09

2021-08-25T13:09

2021-08-25T23:22

туризм

казань

мурманская область

тюмень

республика татарстан (татарстан)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, первый рейс в Казань полетит 13 сентября, в Тюмень – 7 сентября. "Преимущества этих чартеров в том, что они позволяют туристу экономить: во-первых, деньги, потому что цена снижена в полтора-два раза, во-вторых, время на подбор тура. Уже все продумано: экскурсии, проживание, перелет и даже встреча в аэропорту и трансфер", – рассказала Догузова.Глава Ростуризма также отметила, что туроператорам субсидируют половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям.Первые чартеры по России начали запускать в прошлом году: в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакассию. "В этом году мы на системной основе решили продолжить эту поддержку, в рамках нацпроекта выделены 1,2 миллиарда рублей", – добавила она.

https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html

казань

мурманская область

тюмень

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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