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Туризм
https://ria.ru/20210825/chartery-1747272626.html
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры - РИА Новости, 25.08.2021
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:09
2021-08-25T23:22
туризм
казань
мурманская область
тюмень
республика татарстан (татарстан)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, первый рейс в Казань полетит 13 сентября, в Тюмень – 7 сентября. "Преимущества этих чартеров в том, что они позволяют туристу экономить: во-первых, деньги, потому что цена снижена в полтора-два раза, во-вторых, время на подбор тура. Уже все продумано: экскурсии, проживание, перелет и даже встреча в аэропорту и трансфер", – рассказала Догузова.Глава Ростуризма также отметила, что туроператорам субсидируют половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям.Первые чартеры по России начали запускать в прошлом году: в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакассию. "В этом году мы на системной основе решили продолжить эту поддержку, в рамках нацпроекта выделены 1,2 миллиарда рублей", – добавила она.
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казань, мурманская область, тюмень, республика татарстан (татарстан), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, россия, куда поехать
13:09 25.08.2021 (обновлено: 23:22 25.08.2021)
 
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры

Ростуризм: в Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры у информационного табло аэропорта
Пассажиры у информационного табло аэропорта - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, первый рейс в Казань полетит 13 сентября, в Тюмень – 7 сентября. "Преимущества этих чартеров в том, что они позволяют туристу экономить: во-первых, деньги, потому что цена снижена в полтора-два раза, во-вторых, время на подбор тура. Уже все продумано: экскурсии, проживание, перелет и даже встреча в аэропорту и трансфер", – рассказала Догузова.
Глава Ростуризма также отметила, что туроператорам субсидируют половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям.
Первые чартеры по России начали запускать в прошлом году: в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакассию. "В этом году мы на системной основе решили продолжить эту поддержку, в рамках нацпроекта выделены 1,2 миллиарда рублей", – добавила она.
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ТуризмКазаньМурманская областьТюменьРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссиякуда поехать
 
 
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