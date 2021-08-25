https://ria.ru/20210825/chartery-1747272626.html
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры - РИА Новости, 25.08.2021
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:09
2021-08-25T13:09
2021-08-25T23:22
туризм
казань
мурманская область
тюмень
республика татарстан (татарстан)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, первый рейс в Казань полетит 13 сентября, в Тюмень – 7 сентября. "Преимущества этих чартеров в том, что они позволяют туристу экономить: во-первых, деньги, потому что цена снижена в полтора-два раза, во-вторых, время на подбор тура. Уже все продумано: экскурсии, проживание, перелет и даже встреча в аэропорту и трансфер", – рассказала Догузова.Глава Ростуризма также отметила, что туроператорам субсидируют половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям.Первые чартеры по России начали запускать в прошлом году: в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакассию. "В этом году мы на системной основе решили продолжить эту поддержку, в рамках нацпроекта выделены 1,2 миллиарда рублей", – добавила она.
https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html
казань
мурманская область
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республика татарстан (татарстан)
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, мурманская область, тюмень, республика татарстан (татарстан), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, зарина догузова, россия, куда поехать
13:09 25.08.2021 (обновлено: 23:22 25.08.2021)
В Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
Ростуризм: в Татарстан и Тюмень в сентябре запустят туристические чартеры
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое туристическое чартерное направление в Татарстан и Тюмень будет запущено в сентябре компанией TUI Россия, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, первый рейс в Казань полетит 13 сентября, в Тюмень – 7 сентября. "Преимущества этих чартеров в том, что они позволяют туристу экономить: во-первых, деньги, потому что цена снижена в полтора-два раза, во-вторых, время на подбор тура. Уже все продумано: экскурсии, проживание, перелет и даже встреча в аэропорту и трансфер", – рассказала Догузова.
Глава Ростуризма также отметила, что туроператорам субсидируют половину стоимости фрахта судна, которые они ставят по внутренним направлениям.
Первые чартеры по России начали запускать в прошлом году: в Бурятию, Мурманскую область, Алтай и Хакассию. "В этом году мы на системной основе решили продолжить эту поддержку, в рамках нацпроекта выделены 1,2 миллиарда рублей", – добавила она.