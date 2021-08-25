https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html
Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить
Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить - РИА Новости, 25.08.2021
Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить
Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу и заговору и ранее пыталась навредить... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:48
2021-08-25T00:48
2021-08-25T05:41
в мире
боливия
жанин аньес
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МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу и заговору и ранее пыталась навредить себе, заявила, что не хочет больше жить.В комментарии к сообщению Аньес указано, что она очень слаба и "постоянно страдает"."Каждые 10 минут кто-нибудь входит в ее камеру, чтобы шпионить, задавать вопросы и еще неизвестно зачем. Она живет в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", - написано в блоге Аньес, который ведут члены ее семьи.Руководство пенитенциарной системы Боливии ранее разрешило родным Жанин Аньес оставаться с ней по ночам после попытки членовредительства, которую политик совершила в знак протеста против своего заключения.После инцидента оценку здоровья Аньес проводил консилиум врачей с участием психологов и медиков, приглашенных семьей бывшей главы государства. В службе исполнения наказаний подчеркнули, что условия ее содержания выходят за рамки правил пенитенциарной системы и могут считаться привилегированными – она располагает круглосуточным доступом к врачу и медицинскому оборудованию, получает лечение от своих заболеваний, назначенное внешними врачами, и питается только тем, что ежедневно доставляют ей близкие.Оппозиционные действующему правительству СМИ связывают инцидент с Аньес с новостью о возможном привлечении к уголовной ответственности ее дочери Каролины Риберы по фактам предполагаемой коррупции в группе социального управления при президенте, где она работала, пока ее мать временно возглавляла государство.Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. На прошлой неделе, перед попыткой членовредительства, генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против экс-президента.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
https://ria.ru/20201026/boliviya-1581562234.html
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в мире, боливия, жанин аньес
00:48 25.08.2021 (обновлено: 05:41 25.08.2021)
Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить
Экс-президент Боливии Аньес, обвиняемая в подстрекательстве к мятежу, заявила, что не хочет жить
МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости.
Бывший президент Боливии Жанин Аньес
, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу и заговору и ранее пыталась навредить себе, заявила, что не хочет больше жить.
"Не хочу больше жить. Мои дети должны жить своей жизнью. Не хочу больше принимать не известные мне лекарства. Прошу тюремщиков сообщить, что за препараты я принимаю", - говорится в сообщении бывшего временного президента Боливии, которое распространили через Twitter члены её семьи.
В комментарии к сообщению Аньес указано, что она очень слаба и "постоянно страдает".
"Каждые 10 минут кто-нибудь входит в ее камеру, чтобы шпионить, задавать вопросы и еще неизвестно зачем. Она живет в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", - написано в блоге Аньес, который ведут члены ее семьи.
Руководство пенитенциарной системы Боливии
ранее разрешило родным Жанин Аньес оставаться с ней по ночам после попытки членовредительства, которую политик совершила в знак протеста против своего заключения.
После инцидента оценку здоровья Аньес проводил консилиум врачей с участием психологов и медиков, приглашенных семьей бывшей главы государства. В службе исполнения наказаний подчеркнули, что условия ее содержания выходят за рамки правил пенитенциарной системы и могут считаться привилегированными – она располагает круглосуточным доступом к врачу и медицинскому оборудованию, получает лечение от своих заболеваний, назначенное внешними врачами, и питается только тем, что ежедневно доставляют ей близкие.
Оппозиционные действующему правительству СМИ связывают инцидент с Аньес с новостью о возможном привлечении к уголовной ответственности ее дочери Каролины Риберы по фактам предполагаемой коррупции в группе социального управления при президенте, где она работала, пока ее мать временно возглавляла государство.
Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. На прошлой неделе, перед попыткой членовредительства, генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против экс-президента.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.