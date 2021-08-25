https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html

Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить

Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить - РИА Новости, 25.08.2021

Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить

Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу и заговору и ранее пыталась навредить... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T00:48

2021-08-25T00:48

2021-08-25T05:41

в мире

боливия

жанин аньес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_d62627a2215e4abb28a220b2e8ca6297.jpg

МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Бывший президент Боливии Жанин Аньес, которая находится в предварительном заключении по делу о подстрекательстве к мятежу и заговору и ранее пыталась навредить себе, заявила, что не хочет больше жить.В комментарии к сообщению Аньес указано, что она очень слаба и "постоянно страдает"."Каждые 10 минут кто-нибудь входит в ее камеру, чтобы шпионить, задавать вопросы и еще неизвестно зачем. Она живет в тревоге, в беспокойстве, без отдыха, потому что не знает, что с ней собираются сделать: усыпить, отравить или переместить в неизвестном направлении", - написано в блоге Аньес, который ведут члены ее семьи.Руководство пенитенциарной системы Боливии ранее разрешило родным Жанин Аньес оставаться с ней по ночам после попытки членовредительства, которую политик совершила в знак протеста против своего заключения.После инцидента оценку здоровья Аньес проводил консилиум врачей с участием психологов и медиков, приглашенных семьей бывшей главы государства. В службе исполнения наказаний подчеркнули, что условия ее содержания выходят за рамки правил пенитенциарной системы и могут считаться привилегированными – она располагает круглосуточным доступом к врачу и медицинскому оборудованию, получает лечение от своих заболеваний, назначенное внешними врачами, и питается только тем, что ежедневно доставляют ей близкие.Оппозиционные действующему правительству СМИ связывают инцидент с Аньес с новостью о возможном привлечении к уголовной ответственности ее дочери Каролины Риберы по фактам предполагаемой коррупции в группе социального управления при президенте, где она работала, пока ее мать временно возглавляла государство.Аньес находится в тюрьме уже пять месяцев. Полиция задержала ее в ночь на 13 марта по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. На прошлой неделе, перед попыткой членовредительства, генпрокуратура Боливии представила в Верховный суд новые обвинения против экс-президента.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.

https://ria.ru/20201026/boliviya-1581562234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/boliviya-1601102295.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, боливия, жанин аньес